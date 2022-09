Com início neste fim de semana, o Jaguariúna Rodeo Festival é o primeiro a apresentar o novo conceito criado pela agência, que engloba uma revolução em experiência, entretenimento e influência

Veja o filme aqui: https://www.youtube.com/watch?v=1qZgYHNylqk

O sertanejo, que já tem seu cantinho garantido no coração dos brasileiros, sendo o gênero mais ouvido no país, quer mais espaço. Com megaproduções e repletos de artistas renomados, tem se consolidado como um forte segmento para grandes eventos que buscam, além de audiência, proximidade e interação com o público. Atenta a esse potencial e aos consagrados festivais mundiais de música, a agência Cooler DVT assina toda a criação de comunicação e do novo posicionamento do Jaguariúna Rodeo Festival para a Diverti, empresa referência em entretenimento no mercado brasileiro e responsável pelo evento, sendo ambas do Grupo DVT.

Elaborado com um modelo completamente disruptivo para o segmento, o megaevento promete ressignificar as festas do peão, elevando o rodeio a um novo patamar no que se refere a experiência, entretenimento e influência. A festa acontece nos fins de semana entre 16 e 24 de setembro, no Red Park, em Jaguariúna, São Paulo, com a expectativa de receber 140 mil pessoas, em mais de 50 horas de duração.

De acordo com Pablo Manzotti, diretor executivo de criação da Cooler DVT, o novo conceito de “festas do peão 2.0” é um reflexo da própria transformação que vem sendo construída pelos artistas do meio, que revolucionaram a estética dos shows e a forma de comunicação com seus fãs. “Assim, tornou-se uma consequência natural a evolução dos festivais sertanejos, e nós queremos projetar isso para o mundo, o que requer a expansão da nossa oferta e a exploração de novos caminhos com uma linguagem mais alinhada aos novos tempos, abraçando a pluralidade de gêneros musicais, a diversidade de públicos e a mistura entre pessoas, ritmos e culturas, tudo em um único lugar”, enfatiza Manzotti.

Para tangibilizar este novo conceito, a Cooler DVT criou a campanha “A roça é hype”, que fortalece a ideia de que artistas e fãs do sertanejo vêm influenciando positivamente a cultura popular, chamando atenção e repercutindo para muito além do formato conhecido dos antigos rodeios. “O que estamos propondo é uma valorização ainda maior de um gênero já tão amado, abrindo espaço de forma totalmente inovadora, com uma megaprodução, dispondo de tecnologia e sofisticação para experiências mais customizadas e interativas para um público que nos últimos anos tem crescido entre pessoas mais jovens, conectadas e sedentas pelo bom entretenimento com conversas que, de fato, estejam em linha com seus principais desafios, sonhos e necessidades”, comenta ele.

Acompanhando essa transformação, o line-up do Jaguariúna Rodeo Festival já apresenta uma grande mescla entre artistas. Além dos ícones da música sertaneja atual como Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Henrique & Juliano e Gusttavo Lima, o festival inclui destaques mais recentemente, como Gustavo Mioto, Lauana Prado, Hugo e Guilherme, e Ícaro e Gilmar. A abertura, inclusive, será conduzida por Ana Castela, a “boiadeira” que explodiu com o hit “Pipoco” e assumiu o topo das listas do Spotify das músicas mais ouvidas do Brasil. O festival também será palco para outros estilos, com a música eletrônica de Alok, Vintage Culture e Sevenn; o funk de Dennis e Pedro Sampaio; o pagode de Menos é Mais; e o forró de Wesley Safadão.

No guarda-chuva dessa ampla comunicação e desse novo conceito, a Cooler DVT também promoverá ações que buscam a conscientização, aproveitando a atenção desse grande público para ampliar as conversas atuais da sociedade. Entre esses diálogos fundamentais, que requerem inclusive a participação das marcas, está a campanha voltada ao combate da violência contra a mulher. Atendo a esse olhar mais plural e diverso, o famoso concurso de Rei e Rainha do evento, pela primeira vez, contará com uma mulher trans, fomentando a inclusão LGBTQIA+.

E entre as marcas parceiras do Jaguariúna Rodeo Festival, já estão Ballantines, Claro, Mercado Pago, RAM, Estância 92 e 51. Além disso, a Ambev com as marcas Brahma, Mikes, Pepsi Black, Zé Delivery, também é patrocinadora oficial e principal parceira da Cooler DVT em termos de ativações e experiências imersivas para o público. Nesse aspecto, Ludmila Ximenes, diretora comercial do Grupo DVT, salienta o quanto as grandes marcas também ajudam a elevar o padrão dos eventos. “O público espera por ativações que mexam com sua memória, sentimentos e emoções de uma forma leve, contextualizada e adequada. É isso que gera conexão e bom engajamento”, afirma.

Cooler DVT e Ambev

Para se ter um gostinho do que será o Jaguariúna Rodeo Festival, vale lembrar da dobradinha Ambev – Cooler DVT na última Festa do Peão de Barretos. Realizado no final de agosto deste ano, o evento extrapolou o potencial de experiências e interatividade com a criação de ações para as marcas da companhia.

No caso de Brahma, uma jornada única e imersiva foi o fio condutor para uma série de experiências que iluminaram o conceito de “Brahmosidade” e a conexão da marca com outros assuntos relacionados ao seu segmento. Uma das principais novidades foi o Brahma Hotel, um espaço totalmente novo, com capacidade de 250 apartamentos, em que os hóspedes puderam desfrutar da experiência “mais cremosa de Barretos”, impactando em resultados de awareness e conversão de vendas.

Também não dá para esquecer o lançamento da Brahma Duplo Malte Escura. A comunicação foi realizada diretamente no tão desejado Camarote Brahma, em uma ação com o cantor Gusttavo Lima, com transmissão ao vivo pelo Multishow. Outros destaques foram para a Arena Churrasco e o Rancho Brahma, ambientes, assim como o Camarote, voltados a oferecer o melhor da música, da gastronomia e, claro, da experimentação do produto. Em termos de conteúdo, a marca garantiu outra grande novidade: o Estúdio Brahma. O espaço contou com a presença do “Podpah”, um dos maiores podcasts do Brasil, e foi usado para entrevistar ao vivo as celebridades e os artistas do line-up do evento, entregando ao público – inclusive ao não presente – uma nova frente de consumo de entretenimento, além de outras ações para as demais marcas.

Manzotti ressalta que as pessoas estão sedentas por bom entretenimento. “Essa é a hora de resgatar essa conexão, e os festivais de música sertaneja são um meio de muita força para isso, reunindo criatividade e inovação, ajudando também a buscar resultados para as marcas, mas tendo sempre as pessoas no centro”, afirma. Ele diz ainda que essas jornadas só podem ser inesquecíveis se forem pensadas como verdadeiras experiências, desenhadas de acordo com os principais desejos e necessidades de quem participa. “E nós estamos empenhados nesse objetivo”, finaliza.

FICHA TÉCNICA

Realização: Cooler DVT

Diretor Executivo de Criação: Pablo Manzotti

Diretor de Arte: Denis Moura

Redator: Rafael Ferro

Diretora de produção/RTV: Márcia Coelho

Atendimento: Isabella Peretto, Felipe Ferratto e Rafael Fructuoso

Planejamento: José Gil

Produtora: Sweet Filmes

Produção Executiva: Francisco Tufano

Produção: Maria Eduarda Stocco

Atendimento Produtora: Bruno Papa

Direção: Rafael Carvalho

Assistente de Direção: Camilla Mourão

Diretor de Fotografia: Daniel de Santi

Figurinista: Tamara Salazar

Produtora de Elenco: Cris Saito

Edição e Finalização: André Rocha

Color: Magno Carezio

Produção de Trilha: Hefty

Foto: Muraca

Aprovação: Guilherme Marconi / Diverti

