Rede Blue Tree inicia administração de novo hotel em Jaguariúna

Operação da unidade, que passará a se chamar Blue Tree Towers Jaguariúna, começa no dia 1º de agosto

A Blue Tree Hotels (BTH) está crescendo e Jaguariúna, cidade localizada na região de Campinas, interior de SP, passa a integrar o mapa da rede fundada por Chieko Aoki. A operação começa em 1º de agosto e o hotel passará a se chamar Blue Tree Towers Jaguariúna, sendo a 21ª unidade da rede.

Este novo investimento da Blue Tree em Jaguariúna refletirá o padrão dos demais hotéis espalhados pelo Brasil, reafirmando a rede como referência em hospedagem, oferecendo do check-in ao check-out experiências únicas que traduzem os princípios de bem-receber, bem-servir e bem-cuidar. Assim, este deve ser mais um capítulo de sucesso na história da Blue Tree Hotels, que tem mais de 20 anos de atuação no mercado e mantém o compromisso de oferecer conforto, elegância e sofisticação aos hóspedes, cuidando dos mínimos detalhes da estadia.

“Estamos muito felizes com este novo passo da Blue Tree Hotels. Levar nossa bandeira para Jaguariúna, uma cidade acolhedora para negócios e turismo, está alinhado ao nosso compromisso contínuo de expansão e de fortalecimento de nossa presença no Brasil. Desejamos também colaborar com o desenvolvimento do destino, que tem alto potencial para se tornar um vibrante destino”, afirma Chieko Aoki, presidente da rede Blue Tree Hotels.

O novo Blue Tree Towers Jaguariúna receberá melhorias, como uma nova academia, para oferecer mais comodidade e conveniência aos hóspedes. A unidade, com 122 apartamentos, tem localização estratégica a 119 quilômetros da capital paulista, a 28 quilômetros de Campinas e a apenas 35 minutos do Aeroporto Internacional de Viracopos. O hotel também fica perto das principais empresas da região, como JBS, AMBEV, SKY, Motorola, Takeda e Bimbo, fortalecendo assim sua vocação de hospedagem corporativa, mas também se estabelecendo como excelente alternativa para quem viaja a lazer para a cidade, principalmente para aproveitar os shows de grandes artistas que acontecem na Red Eventos.

Jaguariúna é também destino de grandes eventos como o reconhecido Jaguariúna Rodeo Festival, que leva grandes nomes da música nacional ao palco. Na edição de 2024 estão confirmados shows de Chitãozinho e Xororó, Luan Santana, Simone Mendes e Ana Castela. A charmosa cidade de pouco mais de 59 mil habitantes também recebe muitos turistas que fazem o passeio de trem até Campinas, com duração de aproximadamente 3h30, com opções de serviço de chá e café. O Parque dos Lagos é outro endereço convidativo de lazer na cidade. Sem contar que Jaguariúna fica a apenas 12 km de Pedreira, cidade famosa pelas louças e artesanato, e a 14 km de Holambra, famosa por eventos como a Enflor & Garden Fair e a Expoflora.

Para mais informações, acesse www.bluetree.com.br e acompanhe as redes sociais oficiais do grupo @bluetreehotels, onde as novidades do novo Blue Tree Towers Jaguariúna serão compartilhadas.

