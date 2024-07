Morungaba 136 anos: Estância celebra aniversário com grande público no Rodeio

Promovido pela Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, o Morungaba Rodeo Fest 2024/34ª Festa do Peão recebeu cinco grandes shows, provas disputadíssimas e mais de 30 mil pessoas em quatro dias de evento.

O público compareceu em peso para os shows, o cantor Léo, da dupla Léo e Raphael brilhou na noite de abertura, na quinta-feira, 27, com um repertório animadíssimo. Vale informar que o cantor Raphael foi surpreendido pelo falecimento de seu pai e por este motivo não participou do show.

A dupla Antony e Gabriel se apresentou com muita animação na sexta-feira, 28; a dupla “PPA” – Pedro Paulo e Alex cantou seus maiores sucessos seguida do show do DJ Kevin, no sábado, 29, – dia do aniversário de 136 anos de Morungaba – atraindo o maior público entre todas as noites de evento. E no domingo, 30, o show de Felipe e Rodrigo encerrou com chave de ouro a série de shows na arena. Após o show, na sexta-feira, 28, o bailão com música ao vivo também foi bastante prestigiado.

“O rodeio tomou uma proporção tão grande que hoje é o evento mais esperado pela própria população morungabense e pelo público de toda a região. É um evento que movimenta toda a cadeia produtiva, aquecendo o comércio da cidade e promovendo o turismo. Neste ano, o Morungaba Rodeo Fest superou as expectativas dos organizadores e do público em geral. Foi fantástico!”, comentou o prefeito Marquinho Oliveira que parabenizou a equipe organizadora e os funcionários da prefeitura pelo evento.

O Morungaba Rodeo Fest 2024 /34ª Festa do Peão integrou a programação oficial do aniversário de 136 anos da cidade. Ainda dentro das comemorações, vale o destaque para a tradicional Missa Ação de Graças pelo aniversário de Morungaba, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Imaculada Conceição, celebrada pelo padre Vitório Gomes Moraes no último sábado (29/6).

A programação de aniversário pelos 136 anos de Morungaba prossegue até o dia 14 de julho. Confira a programação na íntegra pelo site oficial da prefeitura: www.morungaba.sp.gov.br.

