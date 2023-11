Ambos alcançaram nota 4 no Exame, resultado conquistado apenas por 15,2% das faculdades privadas no Brasil

Cursos de Direito da UniMAX e UniFAJ – Os cursos de Direito do Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba) e do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), do Grupo UniEduK, tiraram nota 4 no Enade e tornaram-se os dois melhores da Região Metropolitana de Campinas (RMC). O conceito foi alcançado apenas por 15,2% das faculdades privadas por todo o Brasil.

Os resultados conquistados pelos alunos de ambos os centros universitários estão acima da média nacional. Dados do Ministério da Educação (MEC) indicam que quase um terço dos concluintes dos cursos de Direito de instituições particulares foram “reprovados”. Na prática, 32,7% desses cursos obtiveram os conceitos 1 e 2, os mais baixos da avaliação que vai até 5. Apenas 1,7% alcançou nota máxima.

Cursos de Direito da UniMAX e UniFAJ

Esse baixo desempenho apresentado por alguns cursos de Direito causou preocupação ao MEC, que pretende enviar ao Congresso um projeto de lei para criar uma agência regulatória que irá atuar no Ensino Superior.

Nota 4 no Enade, o curso de Direito da UniFAJ em Jaguariúna foi considerado o melhor entre as faculdades particulares da região de Campinas; o terceiro melhor de todo o Estado de São Paulo, concorrendo com outras 30 instituições; e o 12º entre 206 faculdades privadas avaliadas em todo o Brasil.

Também conceito 4 no Enade, o curso de Direito da UniMAX Indaiatuba obteve a segunda melhor avaliação da região de Campinas; foi o quinto melhor avaliado entre 30 faculdades privadas no Estado de São Paulo; e ficou na 26º posição entre as 206 instituições avaliadas pelo exame por todo o Brasil.

Para o Coordenador do curso de Direito, professor Albano de Freitas Dias Junior, o método de ensino aplicado tanto na UniFAJ quanto na UniMAX faz toda a diferença.

Cursos de Direito da UniMAX e UniFAJ

“Os nossos cursos são 100% presenciais e contam com um corpo docente altamente qualificado, composto por mestres, doutores e profissionais que são referência na área em que atuam, conciliando teoria e prática em sala de aula. Outro diferencial é que utilizamos de tecnologia para o melhor aprendizado dos alunos, como, por exemplo, a nossa biblioteca on-line (Minha Biblioteca) que atualmente possui o melhor conteúdo jurídico do Brasil, cujo aplicativo está disponível para o aluno baixar e acessar a qualquer hora do dia”, salienta.

Cursos de Direito da UniMAX e UniFAJ

“Temos que destacar também a dedicação dos alunos que realizaram a prova do Enade, que acreditaram na proposta apresentadas pela coordenação e docentes do curso e se dedicaram muito para alcançar esse excelente resultado. Só temos que agradecer e parabenizar os formandos de 2022, dos cursos de Direito da UniFAJ e UniMAX, pois é graças ao empenho deles que somos nota 4 no Enade”, completa.

O que é o Enade?

O Enade avalia periodicamente os cursos e, no caso atual, considera 26 carreiras (na lista estão ainda Engenharia, Psicologia, Jornalismo, Propaganda e cursos de Tecnologia). A avaliação foi composta por 40 questões, sendo dez relacionadas à formação geral e 30 específica. Neste ciclo, 594.013 estudantes se inscreveram e avaliou alunos de 9.896 cursos de graduação. Considerando os presentes na prova, 66% estavam matriculados em cursos presenciais e outros 34% na EAD.

Confira os demais cursos avaliados no Enade:

UniFAJ – Nota 4

Curso RMC Estado de SP Brasil

Ciências contábeis 2º 5º 19º

Psicologia 1º 2º 16º



UniFAJ (EAD) – Nota 4

Curso RMC Estado de SP Brasil

Ciências Contábeis 1º 3º 9º

Gestão Comercial 1º 3º 4º

Gestão de RH 1º 2º 8º

UniMAX – Nota 4

Curso RMC Estado de SP Brasil

Administração 1º 2º 33º

Ciências Contábeis 3º 10º 39º

Fonte: Enade

Sobre o Grupo UniEduK

Há 24 anos no mercado, o Grupo UniEduK, é composto pelo Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ, Centro Universitário Max Planck – UniMAX e Faculdade de Agronegócios de Holambra – FAAGROH, instituições reconhecidas com nota máxima (5) pelo MEC em corpo docente, infraestrutura e Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Com a missão de promover a educação socialmente responsável, com alto grau de qualidade, propiciando o desenvolvimento dos projetos de vida dos alunos, o Grupo UniEduK tem como foco transformar o futuro das pessoas, na prática. Para tanto, dispõe de moderna infraestrutura em 9 campis, equipados com Hospital Veterinário, Interclínicas e Centro Clínico de Especialidades Médicas. Tendo como mote fornecer uma educação de qualidade e prática que empregue pessoas, o Grupo UniEduK não mede esforços para investir em inovação, pessoas, infraestrutura e tecnologias que façam a diferença na formação profissional.



Para isso, a instituição de ensino conta com o Modelo de Ensino Educar, que utiliza de metodologias ativas, onde o aluno é o protagonista de sua jornada de aprendizagem e com certificações intermediárias para aumentar as chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. São diversos cursos nas áreas de Saúde, Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio nas modalidades presencial e a distância, entre outras opções de pós-graduação, MBA, extensão e especialização. Todos os cursos presenciais possuem no mínimo 50% de aulas práticas desde o início, corpo docente altamente qualificado e infraestrutura moderna, com salas de aulas e laboratórios equipados de acordo com as necessidades do mercado de trabalho.