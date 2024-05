Santo Antônio da Posse inicia parceria com o Fundo Social de São Paulo para implementar escolas de qualificação profissional na cidade

Peça já foi vista por mais de 15 mil pessoas e usa arte como ferramenta pedagógica

O espetáculo infantil ” O Que Será?”, que já foi visto por mais de 15 mil pessoas em 200 apresentações por diversas cidades do Estado de São Paulo, chega a Santo Antônio de Posse nesta quarta-feira, 24, em apresentações gratuitas. A peça utiliza a arte e diversão como forma de estimular crianças no aprendizado.

As apresentações serão na APAE Santo e na EMEF Profa Mary Rosa Baracat Chai em três horários.

O espetáculo é um projeto via PROAC ICMS, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com patrocínio da empresa Agristar. A programação inclui teatro, exposição interativa de brinquedos feitos com materiais recicláveis e brincadeiras.

Sobre a peça

A história mostra dois amigos que participam de um jogo cheio de aventuras e descobertas. Em cada apresentação há diferentes possibilidades, podendo ser uma história, uma fábula, aprender a fazer um brinquedo, dança, brincadeira, música e outras atividades. Os amigos utilizam um dado e descobrem qual aventura irão fazer, tendo três possibilidades a cada jogada.

No espetáculo, o teatro é visto como um jogo e o ator o seu jogador, trabalhando temáticas de nossa cultura popular. Essa metodologia permite trabalhar temáticas presentes no currículo pedagógico, envolvendo noções matemáticas com números e formas geométricas, bem como de língua portuguesa com seus diversos gêneros textuais (músicas, fábulas, receitas, piadas, adivinhas, trava-línguas etc.), oferecendo aos professores um amplo repertório de possibilidades de abordagens do conteúdo em sala de aula.

A peça é apresentada em teatros e locais públicos de diversas cidades do Estado, com entrada franca, e conta com intérprete de libras.

Exposição Reciclar e Brincar

Além da peça teatral, os dois atores apresentam a exposição interativa paralela “Reciclar e Brincar”, com brinquedos e brincadeiras confeccionadas com materiais recicláveis e reutilizáveis. São apresentados brinquedos e brincadeiras que as crianças podem fazer em casa e na escola.

