As promoções da Black Friday estão aí neste mês de novembro e, em especial, no dia 25 de novembro de 2022, as propagandas irão se intensificar nos sites, redes sociais e na televisão de produtos em promoções. É bom e necessário lembrar a todos da necessidade e cuidados ao realizar compras pela internet, pois, requer muito cuidados dos consumidores que precisam estarem atentos com esses tipos de contratações no sentido de evitar dores de cabeça no futuro, seja por conta de pagar preço que não corresponde à realidade, a não entrega do produto adquirido, e entrega de produto defeituoso.

Para isso, se faz necessário a atenção do consumidor em qual site está sendo realizado o tipo de compra. Primeiro é verificar se esse site é idôneo, ou seja, cumpre com o que está sendo ofertado, como valor, entrega de produto com qualidade, sem vícios que poderão gerar uma dor de cabeça na hora de prestar a assistência técnica.

Ainda para essa verificação da idoneidade do site, é importante buscar informações se há reclamações nos Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor. Para isso à Fundação Procon de São Paulo dispõe de um site para acessar e verificar se o fornecedor está ou não na relação como empresas que tem registros de reclamações ou golpes praticados contra os consumidores, sendo este site; https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php

Como não cair em fraudes e golpes em compras na Black Friday

Tome muito cuidado ao fazer compras pelas redes sociais, sendo essas compras feitas sem ter informações de quem está vendendo determinados produtos, pois esses fornecedores não têm endereços, CNPJ e nem contatos de quem fabrica os produtos a disposição dos consumidores, caso receba o produto com defeitos não terá assistência técnica para atendê-lo.

Destaco os cuidados com pagamentos por boletos bancários, isso por conta dos golpes que estão sendo praticados pelos golpistas de plantão, que sabe muito bem como praticar esses tipos de fraudes em cima dos consumidores.

Algumas dicas são importantes para que você nessa seja presa fácil quando se tratar desse tipo de compra, tomando as devidas precauções no sentido de verificar se o site informa os seus dados, como endereço físico, telefone, e-mail, CNPJ e nome da empresa.

Ao realizar a compra, é indicado salvar os documentos referentes ao pedido, que podem ser necessários em caso de problemas.

Outra medida importante é evitar as compras por impulso, consultando o seu orçamento e avaliar se a compra não irá comprometê-lo financeiramente.

Com relação aos boletos, verifique a veracidade das informações obtidas e qual a procedência desses boletos, caso tenha dúvida, ligue para o site ou fornecedor do produto para tirar informações sobre o boleto, tenha sempre número de protocolo em mãos.

Oriento que nos próximos dias o consumidor já comece a monitorar os preços, pesquisando em mais de um local e fazendo prints das telas com os valores ofertados. Deste modo, é possível avaliar se o valor é de fato promocional.

O consumidor deve estar atento a compra online dos produtos que não está vendo, mas sim comprando a partir dos critérios aqui mencionados. Por isso, deve verificar as indicações constantes no site, como a espécie do produto, suas dimensões, cores, eventuais prazos de validade, de entrega e etc.

Caso haja algum problema aparente no produto ao recebê-lo, deve entrar em contato com o fornecedor para fazer o reparo, a substituição ou eventual cancelamento da compra, sendo isso previsto na nossa legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor dá garantia de 30 dias para produtos ou serviços não duráveis e 90 dias para os duráveis, contados do recebimento. Para vícios ocultos deve reclamar a partir da constatação do defeito. Não pode esquecer do direito ao arrependimento dentro dos 07 dias, em compra pela internet.

Por fim, fique atentos e não caia em golpes ou fraudes que estão sendo praticados no mercado de consumo.

