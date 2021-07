Bastidores do Poder 03/07/2021

Boas práticas 1

Jaguariúna é finalista do Concurso de Boas Práticas do Programa Parcerias Municipais, da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. O município se classificou com dois projetos, o “Boas Práticas Entre os Pares Docentes”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, e o “Segunda Chance Municipal”, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira, dia 1º de julho.

Boas práticas 2

O programa estadual visa alavancar a qualidade de vida da população investindo em políticas públicas para reduzir as desigualdades, respeitando a peculiaridade dos municípios. Em 2021, com o objetivo de auxiliar os municípios com as consequências econômicas e sociais causadas pela pandemia do coronavírus, a iniciativa criou mais um desafio: mitigar os impactos da Covid na geração de emprego e renda. As prefeituras tiveram de 8 de março a 23 de abril deste ano para entregar seus planos de ação dentro da plataforma do programa. Segundo o Governo do Estado, a entrega de cada ação é de iniciativa do próprio município que a elabora.

Fiscalização

A Prefeitura de Jaguariúna vai reforçar a fiscalização contra aglomerações neste final de semana. A medida foi anunciada na manhã desta sexta-feira, pelo Prefeito Gustavo Reis, após reunião com a equipe de segurança pública, com o alto comando da polícia municipal, com o diretor de saúde e com o diretor da fiscalização. Os estabelecimentos, especialmente bares e restaurantes, devem funcionar até as 21h, com no máximo 40% da capacidade. Isso significa que depois das 21h todos os comércios devem estar com as portas fechadas e sem nenhum cliente. Vale ressaltar que essa restrição não se aplica ao serviço de Delivery, que pode funcionar normalmente por 24h.

Testagem na educação

Neste sábado será realizado o Inquérito Sorológico Covid-19 dos Profissionais da Educação, que tem o objetivo de medir a evolução da epidemia de coronavírus entre esses trabalhadores das redes pública e privada de ensino. Para isso, os profissionais das unidades municipais passarão por testagem de Covid hoje, das 8h às 14h, na Escola Municipal Professor Irineu Espedito Ferrari, no bairro XII de Setembro. Para os trabalhadores das unidades particulares, será divulgada uma nova data para a realização dos testes. O estudo será realizado com todos os profissionais de educação da cidade, envolvendo professores, assistentes administrativos, cozinheiros, serventes e profissionais do transporte escolar, entre outros.

Bolsonaro

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) a instauração de um inquérito para apurar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no processo de compra da vacina indiana Covaxin. O presidente foi alvo de uma notícia-crime apresentada por senadores. A manifestação da PGR, assinada pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, foi feita após a ministra Rosa Weber ter rejeitado o pedido da PGR para suspender a tramitação da notícia-crime contra Bolsonaro.