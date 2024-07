Musical inspirado na Broadway chega a Amparo

Com tom divertido, história de migrante que sonha ser cantora tem sessão única e gratuita no dia 20

O espetáculo Brincando com a Broadway – Aos Cantos e Encantos dos Musicais passará pela cidade de Amparo, em sessão única, no dia 20 de julho, às 20h. A peça retrata a história de uma migrante que sai em busca de realizar seus sonhos em São Paulo. A entrada é gratuita mediante cadastro online.

O musical conta a história de Zirabér, uma migrante do interior de Minas Gerais que segue para a capital paulista em busca de um trabalho, na intenção de juntar dinheiro e casar-se com seu noivo. Chegando lá, consegue emprego em um teatro. Enquanto faxina e transita como camareira de atrizes famosas, revela o sonho de ser cantora e narra seus casos de forma cômica, devaneando sobre seu futuro.

Sucesso entre adultos e crianças, a peça segue se renovando e conta com interação performática entre artistas e imagens projetadas ao fundo do palco. As músicas são executadas ao vivo, relembrando os maiores sucessos da Broadway, canções especiais de Carmem Miranda e sucessos atuais incluídos na peça a pedido do público, como Let it Go, do filme Frozen.

Os espectadores serão presenteados com um livro ilustrado inspirado no espetáculo, inclusive, narrado com a linguagem tão característica de Zirabér. Junto com as aventuras da personagem, os leitores poderão conferir ainda uma série de curiosidades sobre os musicais da Broadway, para isso é preciso retirar o Vale Livro, a partir do dia 12, clicando aqui. Vale lembrar que para assistir ao espetáculo não será necessário nenhum cadastro prévio.

O projeto Brincando com a Broadway é viabilizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, com patrocínio da PPC Santana, produção de Terceiro Acto e D’Color Produções Culturais, que atua há 15 anos no mercado de produção cultural assessorando, planejando e executando projetos culturais para o desenvolvimento social, em parceria com instituições, produtoras e artistas dos mais diversos segmentos.

PPC Santana Uma das maiores e mais confiáveis fabricantes do Hemisfério Sul para isoladores de baixa, média, alta e extra alta tensão, até 800 kV (cc/ ca), a PPC Santana figura entre os principais provedores de isoladores de alta precisão para exigentes concessionárias & OEMs, não só no Brasil, como também em outros países da América Latina e ainda nos mercados dos EUA e Canadá.

FICHA TÉCNICA Produção: Terceiro Acto |Produção Executiva: D’Color Produções Culturais | Direção: Biah Carfig e Walter Seben | Elenco: Biah Carfig, Fernando Zuben, Valéria Tosta e Lana Miranda | Direção Musical: Fernando Zuben | Iluminação: Mariana Fedrizzi | Técnico de Som: Juliano Moraes | Stage Manager: Mariana Fedrizzi | Contrarregra: Boaz Fernandez | Coordenação Geral: Mariana Fedrizzi||Coordenadora de Produção: Cristiane Cais | Assessoria de Imprensa: Samanta De Martino

SERVIÇO

Brincando com a Broadway – Aos Cantos e Encantos dos Musicais

Data 20/07| Horário 20h

Local Concha Acústica Praça Padua Salles – Rua José Araújo Cintra, 1 – Centro, Amparo (SP) – MAPA AQUI

Informações (19) 3256-4500 I WhatsApp: (19) 9 9127 5480 | [email protected]

Patrocinador PPC Santana

Acessibilidade: Libras (Língua Brasileira de Sinais) l Classificação Livre

Ingresso gratuito – Cadastro para retirar o vale livro a partir das 7h da manhã do dia 12/07 clicando aqui

Instagram dcolorcultura | Facebook dcolorproducoes

