Conhece a ti mesmo, é uma máxima da Grécia antiga, também conhecida comumente encontrada em português na forma” conhece-te a ti mesmo”.

Na filosofia socrática o conhece a ti mesmo se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo, da verdade. Para o pensador grego, conhecer-se é ponto de partida para uma vida equilibrada e, por consequência mais autêntica e feliz. Nessa visão, maturidade não é um desdobramento natural do tempo vivido e, sim resultado da vontade, do esforço de cada indivíduo em conquistá-la. Como o autoconhecimento não é tarefa das mais fáceis, uma parcela significativa da humanidade prefere se debruçar à janela para espionar ou encontrar defeito no outro. Ou seja, a pessoa pouco sabe de si mesma e usa como alvo seu olhar para julgar o outro.

Quando nos deparamos com crimes chocantes e violência diversas, nos perguntamos. Como eram essas pessoas na infância? O que faziam? De que brincavam? O que gostavam? Como se relacionavam com os pais e amigos, quais eram suas angústias, seus sonhos? Dados que pudessem dar alguma pista sobre as escolhas que fizeram.

Talvez tenha faltado a essas pessoas lucidez mental, razão e, por conta disso se tornaram vulneráveis psicologicamente dando lugar à violência. Provavelmente falta autoconhecimento quando alguém age de forma criminosa e violenta, são pessoas impulsivas e sem autocontrole. É através do autoconhecimento que se conquista uma mente sadia apta para agir consciente, portanto o autoconhecimento é o maior investimento que podemos fazer por nós mesmo. Desse processo nos é permitido conhecer e administrar nossos conflitos e resistências, bem como conhecer e desenvolver nossos recursos, possiblidades e potencialidades, aumentando dessa forma nossa autoestima, nos tornando mais fortes para encarar as diversidades da vida, gerando sentimento de autossatisfação e autorrealização que é diferente do sentimento de euforia.

Em outras palavras, através do autoconhecimento, “nos encontramos e nos acolhemos na unicidade e complexidade que nos é própria, a partir desse ponto de partida ser oportunizada a conscientização para rever valores e crenças e consequentemente nos posicionar como pessoas ativas e responsáveis diante de nós mesmos e da vida”.

O autoconhecimento é importante e tem grande valia, nos conhecendo e sabendo quem somos fica clara a nossa compreensão sobre o problema e, dessa forma conseguimos nos fortalecer e resolvê-lo com atitude. Às vezes, nos encontramos em situações difíceis e, nossa reação pode ser desfavoráveis a nos mesmos. Isso ocorre quando não sabemos quem somos, diante disso é muito provável que nossas escolhas sejam corretas ou inadequadas. Assim vai se formando um ciclo de sofrimento que poderá até interferir na nossa identidade e, consequentemente perder a essência.

Toda pessoa possui um refúgio de seus recursos pessoais, mas o autoconhecimento pode ser acionado de forma a não se desgastar se houver o controle das emoções ou ainda ser utilizado de forma a obter futura recomposição. Ela também consegue permanecer equilibrada em casos de fatores externos como crítica, perda de emprego, término de um relacionamento e outros.

O conhecimento de si próprio não dá prioridade a opiniões ou respostas, e sim, estimula seus fatores positivos a detectar os negativos afim de modificá-los favoravelmente. Também pode haver reflexão de vida analisando o comportamento obtido até as atitudes tomadas para que se consiga detectar maus atos e comportamentos, que não mais ocorram.

Para desenvolver o autoconhecimento existe algumas formas como: questionar a si mesmo pode ser um começo; aprender a dizer não; explorar novas coisas e experiências; esteja sempre aberto a mudança de opinião; tire um tempo para si; procure ajuda; adquira o hábito de ler e escrever. Assim saberá identificar suas forças, fraquezas, buscar sempre melhorar, controlar melhor às emoções negativas, saber quais pessoas lhe fazem bem e as que fazem mal.

O autoconhecimento é seu grande aliado na vida é ele que nos ajuda a constituir um Eu saudável e não distorcido.

