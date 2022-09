R$100 mil em prêmios na final do campeonato Nacional de Três Tambores em Jaguariúna

A Final Nacional do Circuito RAM ANTT, o principal campeonato de Três Tambores do Brasil está de volta a arena do Jaguariúna Rodeo Festival. O evento que definirá as campeãs da Temporada 2021/2022 da Associação Nacional dos Três Tambores acontece nos dias 16 e 17 de setembro e distribuirá mais de R$100 mil em prêmios.

Esta será a terceira vez que a Final Nacional da ANTT será realizada no Jaguariúna Rodeo Festival, que foi palco das decisões em 2018 e 2019. Devido a pandemia, as duas últimas edições do campeonato tiveram a etapa final realizada no Haras NSG em São Pedro-SP, sem a presença de público.

