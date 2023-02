Categorias de base do Guarani FC completam cinco anos em Morungaba com títulos e muitas revelações de atletas

Neste mês de fevereiro a implantação das categorias de base do Guarani Futebol Clube em Morungaba completou cinco anos de existência. O projeto idealizado e apresentado pelos professores Julio do Vadu e Marcio Giovanélli para promoverem a gestão das categorias menores do bugre saiu do papel e o que parecia um sonho se tornou realidade.

Hoje muitos que não acreditavam admitem que essa gestão das categorias sub 10, 11, 12, 13 e 14 alviverde é um sucesso e se tornou referência em termos organização, inúmeras conquistas e muitas revelações de atletas. Durante esses cinco anos muitas foram as dificuldades e adversidades enfrentadas pelo caminho, entre elas a desconfiança, a falta de uma estrutura apropriada, a pandemia e muitas críticas, mas o profissionalismo, a garra e a vontade de vencer foram maiores.

No dia 10/02/2018, data da reunião no Estádio Brinco de Ouro, estavam presentes os ex-jogadores e ídolos do Guarani FC Renato (Pé Mucho) e João Paulo, os diretores Gustavo Rosolen, Neto Nazário e Nelson da Silva e o membro do conselho deliberativo na época Dr Paulo Sabione (Periquito) que, logo após a apresentação aprovaram e abraçaram a ideia. O projeto apresentado tinha como objetivo selecionar e preparar atletas para disputar o campeonato paulista sub 11 e sub 13 e com o aval da diretoria, na semana seguinte começaram os trabalhos de captação de garotos nascidos em 2005 e 2007 onde foram formadas duas belas equipes em apenas 45 dias e que representaram com grandeza o bugre na principal competição do estado de São Paulo (Campeonato Paulista).

Devido a qualidade do trabalho apresentado na ocasião os coordenadores João Paulo e Nelson da Silva decidiram criar as categorias sub 12 e sub 14 do bugre para o ano seguinte. Desde então, os resultados foram surpreendentes, com belíssimas campanhas em competições de base regionais, estaduais, interestaduais, fazendo o Guarani FC voltar a ser uma referencia nas categorias de base.

LEIA TAMBÉM:

O que chama a atenção também é quantidade de garotos de qualidade revelados em Morungaba e encaminhados para Campinas, sendo que, só este ano foram mais 12 atletas que possivelmente irão jogar o campeonato paulista sub 15, entre eles, o Gustavo Perone, Pablo Ruan, Kauã Mineiro, Gabriel Adriano, Leonardo, Joãozinho, Dudu, Tarso, Léo Massanega, Renan, Pedro Nunes, Henrique Onça, vários nas categorias sub 17, sub 20 e alguns que já estão treinando na equipe profissional como o zagueiro Luizão e o lateral esquerdo Bruno Calocci e o atacante Rafael Casa Branca que já está jogando o campeonato paulista na equipe profissional e sendo um dos destaques da competição.

Não podemos deixar de registrar que o sucesso da base deve-se ao trabalho de continuidade, à coordenação através do coordenador técnico Renato e a direção da base através Gustavo Rosolen, a administração por intermédio de Rogério Guedes e ao alto nível profissional dos integrantes da comissão técnica, só para se ter uma ideia da qualidade do trabalho realizado na Estância Climática em média são 12 garotos encaminhados por ano para Campinas, proporcionando ao clube a oportunidade de poder contar com jovens de qualidade que poderão chegar a equipe profissional e serem rentáveis para o clube no futuro.

As atividades em Morungaba já retornaram na segunda semana de janeiro e juntamente com os treinamentos foram realizadas três avaliações gratuitas nas cidades de Mogi Mirim, Cabreúva e Amparo, onde foram avaliados mais de 1.000 garotos com idades entre 10 e 14 anos. A comissão técnica já colocou em prática o planejamento para este ano, o qual, conta com cinco categorias (sub 10, 11, 12, 13 e 14) que juntas terão aproximadamente 130 meninos, onde estão incluídos treinamentos semanais, avaliações de novos atletas, jogos amistosos e a participação em várias competições, onde a primeira delas começa dia 11 de março (4º Interior Cup).

Apoio do presidente

A atual gestão do Guarani FC, aliás, uma das melhores e mais competentes que já passaram pelo bugre, muito bem representada pelo presidente Ricardo Moisés, seus diretores, e coordenadores vem demonstrando ter uma visão diferenciada, séria e especial para as categorias de base e após reformar e melhorar muito a estrutura para os jovens atletas no estádio, conquistar o certificado de clube formador e adquirir o centro de treinamentos Euro-América, fortaleceu os trabalhos da comissão técnica com a manutenção das categorias de base em Morungaba.

Estrutura e colaboradores

As categorias de base do Guarani FC em Morungaba oferecem aos jovens talentos bugrinos de 10 a 14 anos uma grande estrutura com ar puro, segurança e a tranquilidade necessária para a boa formação do atleta, contando com dois campos de treinamentos, um campo para jogo, academia de musculação, piscina aquecida, uma quadra de areia e duas quadras de grama sintética. Devido a seriedade, transparência e profissionalismo e os resultados apresentados, vários colaboradores foram surgindo com o passar do tempo, entre eles, Faculdade Iescamp, Confecção Ludi Sports, Distribuidora Estância Água & Gás, Morungaba EC, Buenópolis FC, Centro Esportivo JBM, Pet Mogi, Metal Parts, GM 7, CDX, Hotel Duas Marias, Dóxa Seguros, entre outros colaboradores que preferem não se identificar.

Equipe sub 14 campeã da União Cup 2022

Comissão técnica

Certamente podemos apontar alguns pontos que são fundamentais para o sucesso das categorias de base em Morungaba, o primeiro deles é ter uma comissão técnica composta por profissionais de qualidade que estão sempre atualizados, estudando, evoluindo, promovendo parcerias com escolas de futebol e projetos da região para captar novos garotos e o segundo ponto importante é a organização das atividades através de um cronograma de trabalho.

LEIA TAMBÉM:

Em 2023 a comissão técnica alviverde será composta da seguinte forma, sendo, o diretor Gustavo Rosolen, coordenador técnico Renato, o administrador Rogério Guedes, os treinadores Leomar Rodrigues, Kauê Galhardo e Julio do Vadu, o preparador físico Marcio Giovanelli, treinador de goleiros Leandro Santos e o assistente geral João Pedro Giovanélli.

Competições 2023

Para este ano está previsto que a garotada alviverde dispute várias competições, entre elas estão, o 4º Interior Cup (sub 10, 11, 12, 13 e 14), o campeonato paulista (sub 11 e 13), o 3º União Cup (sub 10, 11, 12, 13 e 14), o mundialito de futebol de base de Mogi Mirim (sub 12 e 14) e a 10ª Copa Floripa em Florianópolis ( sub 12, 13 e 14).

Principais resultados:

2018

4º Lugar no Campeonato Paulista – Categoria Sub 13

Campeão da Copa Ludi Sports – Categoria Sub 11

2019

4º Lugar na Liga Desenvolvimento do Futebol/Conmebol – CBF – Categoria Sub 13

Campeão do Interior Cup – Categoria Sub 12 Campeão do Interior Cup – Categoria Sub 13 Campeão do Paulista Cup – Categoria Sub 14 Campeão do Copa Floripa – Categoria Sub 14 Vice Campeão da Copa Floripa – Categoria Sub 12

2020

Campeão da 1ª Copa Baltazar – Categoria Sub 13 Campeão da 1ª Copa Buenópolis FC – Categoria Sub 14

2021

Vice Campeão do Interior Cup – Categoria Sub 10 Campeão do União Cup – Categoria Sub 12 Campeão do Interior Cup – Categoria Sub 12 Campeão do Copa Renato Morungaba – Categoria Sub 13 Campeão do União Cup – Categoria Sub 14

2022

Vice Campeão do Interior Cup – Categoria Sub 11 Vice Campeão do Interior Cup – Categoria Sub 12 Campeão do Interior Cup – Categoria Sub 13 Campeão do Interior Cup – Categoria Sub 14 Campeão do União Cup – Categoria Sub 10 Vice Campeão do União Cup – Categoria – Sub 13 Campeão do União Cup – Categoria Sub 14 Campeão da Copa Floripa – Categoria Sub 14

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui