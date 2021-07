Bastidores do Poder 10/07/2021

Visita de Doria 1

O prefeito Gustavo Reis (MDB) está em alta com o governador João Doria (PSDB). No último domingo (4), Reis recebeu o tucano em sua casa em Jaguariúna para um almoço. Também participaram do encontro a primeira-dama do Estado, Bia Doria, e o secretário estadual de Desenvolvimento Regional e presidente do PSDB paulista, Marco Vinholi. “Conversamos sobre assuntos diversos, mas principalmente sobre os inúmeros desafios que o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo enfrentam há mais de um ano em razão da pandemia do coronavírus”, disse Gustavo Reis.

Visita de Doria 2

Segundo ele, o governador está otimista com o avanço da vacinação e acredita que 2022 será um ano importante para a retomada da economia e a diminuição significativa dos casos de Covid-19”. “Fiquei honrado e bastante feliz com a visita do governador João Doria e sua imensa demonstração de afeto por mim e minha família”, afirmou o prefeito.

Deputado italiano

Por falar em visita, o prefeito de Jaguariúna – que também é presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas – também recebeu a visita do deputado Fausto Longo, representante ítalo-brasileiro na Câmara dos Deputados da Itália, que veio a Jaguariúna para manifestar o seu apoio à cidade. O líder do Governo na Câmara de Jaguariúna, vereador Walter Tozzi (MDB), também participou do encontro. Longo elogiou a atuação de Gustavo Reis à frente da Prefeitura de Jaguariúna e se colocou à disposição em Roma para buscar estreitar os laços entre a Itália e a cidade.

Mais empregos

Jaguariúna voltou a registrar saldo positivo de vagas de emprego no mês de maio, segundo dados do Novo Caged, do Ministério da Economia. A cidade teve em maio 1.346 admissões, contra um total de 1.043 demissões, com saldo de 303 vagas criadas. No acumulado do ano, Jaguariúna registra um total de 1.169 novos postos de trabalhos criados nos cinco primeiros meses. Esse é o terceiro melhor saldo registrado no ano, perdendo apenas para os meses de fevereiro (622 vagas) e março (336). Janeiro e abril foram os piores meses, com saldos negativos, respectivamente, de 50 e 42 vagas.

Parlamento da RMC

O vereador Afonso Lopes da Silva, o Silva, presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna, participou na última sexta-feira (2) de reunião do Parlamento Metropolitano da RMC. O evento aconteceu no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer), em Americana. Silva é integrante da Mesa Diretora do Parlamento da RMC. Entre os assuntos discutidos na reunião, o destaque foi para a crise hídrica, uma vez que a estiagem severa tem provocado o temor de desabastecimento e apagão na rede elétrica.

Temporário

A Câmara de Jaguariúna abriu processo seletivo simplificado a seleção de candidatos por meio de contratação temporária para exercer a função de advogado. Segundo o Legislativo, a contratação será realizada por meio de contrato de regime especial, com fundamento no artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Municipal 873/89.