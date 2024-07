Prefeitura de Jaguariúna libera recursos para Programa Bolsa Atleta 2024

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, formalizou nesta quinta-feira, 25, a assinatura do termo de adesão ao Bolsa Atleta 2024. A cerimônia foi realizada no Paço Municipal com a presença do prefeito Gustavo Reis e do secretário de Esportes, Oscar Sales Bueno Filho, o Dicá, além dos atletas beneficiados.

O objetivo do programa municipal, criado em 2022, é valorizar os esportistas de Jaguariúna, oferecendo bolsas em dinheiro de R$840 por mês (para os que optaram pelo auxílio mensal) ou de R$2.400 por evento, limitado a três eventos por contrato (para os que optaram pelo auxílio competição).

LEIA TAMBÉM:

No total, 20 atletas da cidade serão beneficiados com o Bolsa Atleta 2024, em seis modalidades: jiu-jitsu, taekwondo, atletismo (corrida de rua), paraciclismo, kung fu e mountain bike. O investimento total do Município neste ano é de R$ 120 mil. A verba deve ser utilizada apenas para o provento da prática esportiva de cada atleta, que deve prestar contas ao Município a cada contrato obtido.

“A política é a arte de transformar sonhos em realidade. Por isso, administrar uma cidade é fazer escolhas. Posso asfaltar uma rua ou investir em pessoas. Esses R$ 120 mil eu tirei do caixa da Prefeitura para investir em vocês, uma oportunidade que outras cidades não têm. O esporte pode transformar vidas. Aproveitem”, disse o prefeito Gustavo Reis.

“A finalidade do Bolsa Atleta é ajudar vocês a se concentrarem no esporte para atingir seus objetivos. Agradecemos ao prefeito Gustavo que liberou a bolsa. Quero agradecer a nossa comissão de esportes também e parabenizar a todos os atletas”, afirmou o secretário Dicá.

Lucas André, atleta do jiu-jitsu de Jaguariúna, falou sobre a importância do programa. “O Bolsa Atleta deu o suporte para eu chegar a lugares que nunca imaginei que poderia chegar. Viajei para o Nordeste e outros lugares. E levo o nome de Jaguariúna. Foi muito importante”, disse.

O Bolsa Atleta foi criado por meio da Lei Municipal nº 2.806/2022 e, desde então, tem beneficiado dezenas de esportivas da cidade nas mais variadas modalidades.

Foto: Celso Lauro

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui