COMDEMA recebe inscrições para novos membros integrantes

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura de Pedreira, publicou no Diário Oficial do Município, Edição Nº 1.534 de 21 de junho, Edital de Chamamento Público para Seleção de Membros Integrantes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA).

O Conselho será composto pelo membro titular e por membro suplente, que substituirá o titular em suas ausências e impedimentos. Os mesmos serão definidos no processo de sorteio a ser realizado com a presença dos inscritos na sede da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, localizada na Rua XV de Novembro, nº 26, Centro.

Constituem requisitos essenciais para participação do processo de seleção para integrar o COMDEMA: Não ser agente público, nem possuir qualquer vínculo com concessionária de serviços públicos; ser residente no município de Pedreira.

A inscrição pode ser realizada presencialmente na sede da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, localizada na Rua XV de Novembro, nº 26, Centro, ou através do e-mail: [email protected] com a opção de confirmação de recebimento e leitura do e-mail, servindo de comprovante de leitura como protocolo. Para inscrição são obrigatórios o envio, juntamente com o formulário dos seguintes documentos: Cópia do RG ou documento profissional equivalente com foto; Cópia do Comprovante de Residência

atualizado (últimos 6 meses).

A participação dos membros do COMDEMA é considerada Serviço público relevante e não remunerado. Os membros serão designados por ato do prefeito, com mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se uma recondução por igual período.

