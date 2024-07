“Síndico, Costela & Viola” reúne novas tecnologias, empresas, palestras e networking

Evento acontece em Piracicaba é gratuito para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais

A cidade de Piracicaba recebe, no dia 27 de julho, o Café com Síndico, maior evento itinerante do setor de condomínios do estado de São Paulo, para a 1ª edição do “Síndico, Costela & Viola”. O evento é a partir das 8h, no Espaço Haras, é mais um evento do Circuito Gastronômico Condominial realizado pelo Café com Síndico Eventos, e engloba dentro dele o Circuito do Conhecimento que traz palestras, informação, reúne novas tecnologias, empresas e networking.

Os participantes poderão desfrutar de um almoço saboroso, incluindo a costela assada, que é preparada lentamente por 7 horas, além de arroz, salada e outras carnes. A entrada e alimentação é gratuita para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

“Tudo isso em um espaço aconchegante e ambiente conectado à natureza, com a presença de diversos fornecedores de produtos e serviços para condomínios”, comenta Rafael Vieira, diretor do Café com Síndico, que avisa: “As demais pessoas que estiverem presentes, acompanhantes e filhos, a alimentação será cobrada a parte no valor de R$89,90 por pessoa. Crianças de 0 a 5 não pagam, de 6 a 10 pagam meia e acima de 10 anos pagam inteira.”

O evento ainda será animado por show de viola ao vivo com Gabriel Allan e terá área kids gratuita com monitor para as crianças e estacionamento gratuito. Ao final, serão sorteados diversos brindes, incluindo um prêmio especial no valor de R$1.000,00 para os participantes.

A programação conta também com palestras informativas gratuitas com formadores de opinião do segmento condominial e Clube de Negócios. Para garantir a vaga gratuita, entre no site do Café com Síndico ou escaneie o QR Code, preencha os dados e finalize sua inscrição para receber sua credencial em seu WhatsApp.

Síndico, Costela & Viola

Data: 27 de julho (Sábado)

Horário: a partir das 8h

Local: Espaço Haras

Endereço: Rod. Dep. Laércio Côrte, Km 136 – Piracicaba, Limeira

Link do GPS: https://maps.app.goo.gl/XoJB5rxey6JSQHGH7

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

Garanta já sua vaga gratuita!

Clique no link abaixo e preencha as informações:

https://cafecomsindico.com/eventos

