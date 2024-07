Unimed Amparo inaugura moderno Centro de Terapias Especiais

A Unimed Amparo, em consonância com seu compromisso com o cuidado, inaugurou em junho uma nova unidade do CRIAR – Centro de Terapias Especiais, agora na cidade de Pedreira. O novo espaço, com mais de 450 m², visa oferecer um atendimento ainda mais completo e acolhedor para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de seus familiares.

Com a nova estrutura, a cooperativa passará a atender aproximadamente mais 100 crianças, possibilitando o acesso aos serviços e a qualidade que caracteriza a operadora. A cooperativa conta ainda com duas unidades do CRIAR em Amparo, que juntas já atendem mais de 150 crianças.

Para o diretor-presidente da Unimed Amparo, Dr. Adalton Rafael de Toledo, o novo recurso contribuirá não apenas com as crianças, mas todas as famílias que depositam na cooperativa esperanças e possibilidades.

“Mais do que um novo espaço, o CRIAR representa mais uma concretização do propósito de colocar todos no centro do nosso cuidado, e neste caso, acolhendo e apoiando ainda mais famílias, impactando positivamente a vida de cada criança. Acreditamos que, através do tratamento especializado e do ambiente acolhedor que o a Unimed Amparo oferece, poderemos contribuir para o desenvolvimento pleno de cada um, abrindo portas para um futuro promissor e cheio de possibilidades”, alegra-se.

Estrutura moderna e completa para o melhor atendimento

Com mais de 450 m², o novo CRIAR oferece um ambiente espaçoso e adequado para o desenvolvimento das atividades terapêuticas com Parque Tecnológico Multidisciplinar 6D, uma ferramenta inovadora que proporciona uma experiência sensorial imersiva, auxiliando no desenvolvimento de diversas habilidades importantes, 10 Salas de aplicação de Terapia ABA, 5 Consultórios para médicos e especialistas, Sala de Treinamento, Sala de Terapia Ocupacional e ampla recepção e área de espera para receber as crianças e seus familiares.

