Serra Negra recebe cestas de alimentos do Governo

As famtours são iniciativas para promover e divulgar destinos e empreendimentos. Nesse sentido, guias de turismo do Circuito das Águas Paulista visitaram Socorro nessa terça e quarta-feira, 24 e 25, para explorar os atrativos turísticos locais e fortalecer a promoção do município e da região.

A fim de estimular o networking e criar conexões, foi realizado um encontro de negócios com o trade turístico. Os empresários de cada setor apresentaram as experiências únicas possíveis de serem vividas na cidade. Para a secretária de Turismo da Prefeitura de Socorro, Mônica Sartori, “a famtour amplia as possibilidades de negócios para a região. Esses profissionais nos conheceram melhor e podem promover as experiências proporcionadas pela nossa cidade aos turistas”, explica.

O gestor do consórcio Circuito das Águas Paulista (CICAP), Antonio Henrique Corsi, comenta que a região realiza um trabalho sólido para construir pontes entre o poder público, guias, trade e outros parceiros. “Permitir que os guias vivam as experiências de Socorro é o primeiro passo para que eles atuem de forma mais assertiva junto aos clientes. A proposta é realizar famtours em todas as cidades da região. O próximo destino será em Holambra, no mês de maio”, destaca.

O Cicap – Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Águas Paulista é formado pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro e busca o desenvolvimento econômico e turístico regional. O Cicap tem como sede a cidade de Lindóia e é presidido pelo prefeito de Monte Alegre do Sul, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha.

