Bastidores do poder

Concurso público 1

A Prefeitura de Jaguariúna vai realizar concurso público com quase 100 vagas e mais de 70 cargos da Administração. Os editais foram publicados na edição desta sexta-feira da Imprensa Oficial. Os salários variam de R$ 1.689 a R$ 12,2 mil. As vagas são para todos os níveis de escolaridade (ensino fundamental, ensino médio ou técnico e ensino superior), para áreas como saúde, educação, segurança pública, obras, administração, entre outras.

Concurso público 2

Serão contratados professores, bombeiros, médicos, motoristas, agentes operacionais, arquiteto, jardineiros, assistentes sociais, guardas municipais, técnicos de enfermagem, entre outros. A relação completa de cargos está disponível nos editais. Confira no canal Imprensa Oficial, no portal da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br). As inscrições para o concurso poderão ser feitas de 22 de julho até 20 de agosto, exclusivamente no site da Fundação Vunesp, que é o www.vunesp.com.br.

Etec em Jaguariúna

Outra novidade anunciada pelo prefeito Gustavo Reis é a confirmação da instalação da Etec em Jaguariúna. Em reunião online na quinta-feira, a diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, confirmou o interesse do Estado em instalar a Etec Jaguariúna e determinou a realização de uma vistoria no local da futura Escola Técnica.

Novo comandante

O prefeito Gustavo Reis recebeu nesta semana a visita do tenente-coronel Malco Basílio, novo comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar do Interior, com sede em Mogi Guaçu. Também estavam presentes o capitão Tiago Modena, comandante da 2ª Companhia da PM, e o comandante do Pelotão da PM de Jaguariúna, Wendell Norder Rocha, além do secretário municipal de Segurança Pública, Edgard Mello do Prado Filho.

Amiga dos animais

A área de saúde animal tem se destacado em Jaguariúna. A Prefeitura divulgou nesta semana um balanço com números de atendimento no setor. Foram mais de 2,4 mil atendimentos apenas no primeiro semestre deste ano. O número já é praticamente o mesmo do registrado em todo o ano passado. Segundo dados do Departamento de Zoonoses e Bem-estar Animal da Secretaria de Saúde de Jaguariúna, de janeiro a junho de 2021 foram feitos 2.428 atendimentos contra 2.445 registrados nos 12 meses de 2020. Os números refletem a política de bem-estar animal adotada pelo Município, que fez Jaguariúna ser reconhecida como uma das melhores cidades amigas dos animais pela World Animal Protection (WAP).

Verba

Jaguariúna vai receber uma verba de R$ 250 mil para custeio da Saúde. O recurso foi liberado via emenda apresentada pelo deputado estadual Jorge Caruso. O líder do Governo na Câmara, Walter Tozzi, que é do MDB, agradeceu o deputado e o “esforço conjunto do prefeito Gustavo Reis, da vice-prefeita, Rita Bergamasco, e do vereador Cristiano Cecon” para a conquista da verba.

MDB regional

Por falar em MDB, o coordenador regional do partido, Arthur Alvares Cruz Neto, esteve em Jaguariúna nesta semana, onde se reuniu com as lideranças da legenda na região para ações de desenvolvimento do partido. Os trabalhos estão concentrados na cidade.