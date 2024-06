Santo Antônio de Posse é destaque a Olímpiada Brasileira de Matemática

No município serão realizados cursos de manicure e pedicure, cabeleireiro, costureiro básico, costureiro avançado (conserto e ajuste), panificação e confeitaria

O Fundo Social de São Paulo acaba de homologar a parceria com a cidade de Santo Antônio da Posse para a realização da Escola de Qualificação no município. Representantes do Fundo Social da cidade estiveram em São Paulo para a retirada dos kits que serão utilizados nos cursos. Ao todo foram entregues 72 camisetas, seis aventais de professor, e uma placa com a indicação do Curso de Qualificação.

Na próxima etapa, a coordenação do Fundo Social na cidade irá lançar a grade com dias e horários dos cursos que serão realizados no município.

O Fundo Social de São Paulo possui parcerias com vários municípios de São Paulo para oferecer cursos de capacitação profissional com o objetivo de qualificar pessoas em situação de vulnerabilidade e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Neste modelo de convênio, o FUSSP oferece aos municípios os cursos, o material didático e insumos para a realização das aulas. Em contrapartida, o município deverá disponibilizar o local e os materiais permanentes para a realização das aulas, fazer a divulgação, realizar as inscrições e entregar para o Fundo Social de São Paulo um relatório dos alunos após a conclusão dos cursos.

A grade curricular inclui várias modalidades de curso nas áreas de Gastronomia, Beleza e Bem-Estar; Moda e Arte; Informática; Construção Civil e Sustentabilidade; e Administração e Empreendedorismo. Em Santo Antônio da Posse serão realizados cursos de manicure e pedicure, cabeleireiro, costureiro básico, costureiro avançado (conserto e ajuste), panificação e confeitaria.

A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, destaca que a parceria entre o Fundo Social de São Paulo e municípios como Santo Antônio da Posse para a realização da Escola de Qualificação é um passo significativo para o desenvolvimento e a capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade. “Essa iniciativa reforça nosso compromisso em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos por meio da educação e da qualificação profissional. Estamos dedicados a oferecer cursos abrangentes em diversas áreas, visando preparar os alunos para o mercado de trabalho e promover o empreendedorismo em suas comunidades. A cooperação entre o FUSSP e os municípios é fundamental para alcançarmos esses objetivos e impactar positivamente a vida das pessoas”, assinala Cristiane Freitas.

A primeira-dama de Santo Antônio da Posse, Ana Lúcia Lima da Silva, que também responde pela Secretaria do Desenvolvimento Social do município, fala sobre a importância dessa iniciativa destacando que “tendo em vista as famílias vulneráveis do nosso município, assistidas pelo Cras e Creas, temos viabilizado o processo de qualificação através de cursos profissionalizantes pelo exercício da participação cidadã e assim promovendo a melhoria de qualidade de vida das famílias beneficiadas, mediante trabalho educativo e participativo, favorecendo a organização e autonomia da população, a educação sanitária, patrimonial e ambiental, gestão comunitária e o desenvolvimento de ações que, de acordo com as necessidades das famílias, facilitem o acesso das pessoas ao trabalho e melhoria da renda familiar”.

