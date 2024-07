Morungaba 136 anos: Programação de aniversário prossegue entregando melhorias, eventos culturais e esportivas

A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba preparou uma programação repleta de atrações para todos os públicos que prossegue nesta sexta-feira, 05, às 17h, com a entrega da revitalização do Mercado Municipal Eleutério Miguel, com toda a sua estrutura renovada, reforma geral da cobertura, pisos, banheiros, salas, iluminação fotovoltaica, pintura e um aconchegante deck na fachada.

Os boxes serão voltados principalmente para a comercialização de itens de agricultores locais e de alimentação como lanchonetes e cafés. Já as salas serão utilizadas para a realização de cursos voltados ao Turismo em parceria com o Fundo Social de Solidariedade.

E neste domingo, 07, serão realizadas as aguardadas finais da Copa Kremer de Futebol Varzeano. Às 9h, com a Final da Série Prata, e às 11h, a Final da Série Ouro, no Campo do Buenópolis Futebol Clube, com entrada gratuita.

No dia 13 de julho (sábado), às 20h30, o 23º Encontro de Corais de Morungaba será promovido na Igreja Matriz de Nossa Senhora Imaculada Conceição, com o Coral Municipal Em Canto, o Projeto “Viva a Música” – ambos sob a regência de Ciça Baradel, e o Coral Reluz, de Campinas, sob a regência de Cesar Kalau.

Encerrando a programação comemorativa pelos 136 anos de Morungaba, o Teatro Municipal Fioravante Frare recebe no dia 14 de julho (domingo), às 19h, o espetáculo “A Vila” – apresentado pelos alunos do CRAS, sob a direção de Matheus Troiano. Todas as atrações têm entrada franca.

