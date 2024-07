Prefeitura promove 3ª Oficina de PANC’s em Artur Nogueira

Prédio leva o nome da jovem Nassara de Queros Sartori, que faleceu em um acidente em 2023; cerimônia aconteceu nesta segunda, dia 1º

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento, inaugurou a Casa da Juventude “Nassara de Queros Sartori” na tarde nesta segunda-feira, dia 1º. O local será dedicado à formação profissional e cultural dos jovens nogueirenses.

O chefe do Poder Executivo Municipal, Lucas Sia (PL), enfatizou o compromisso da Administração Municipal com o futuro dos jovens. “Essa inauguração representa nosso compromisso com o desenvolvimento das novas gerações. Este espaço não é apenas um prédio, mas um símbolo de oportunidades e esperança. Estamos investindo nos jovens porque acreditamos que eles são a chave para o progresso e a inovação em Artur Nogueira. Queremos que cada jovem nogueirense tenha as ferramentas e o suporte necessário para construir um futuro brilhante e promissor,” afirma o prefeito.

Homenagem

O prédio recebeu o nome de “Nassara de Queros Sartori” em homenagem à jovem que faleceu em 2023 aos 28 anos, vítima de um acidente de moto. O Projeto de Lei (PL) é de autoria do vereador Henrique Teles (MDB).

LEIA TAMBÉM:

Maria José Sartori, mãe da homenageada, expressou satisfação com a inauguração da Casa da Juventude. “aspas da mãe da nassara”.

Investimento

A construção do espaço foi possível graças à conquista de R$790 mil do Governo de São Paulo, anunciada durante a cerimônia de inauguração do Poupatempo. A Administração Municipal investiu um total de R$ 908.211,03 na obra, com uma contrapartida de R$118.211,03.

A Casa da Juventude está localizada na Rua João Luiz Machado, nº 373, Jardim Bela Vista II.

O que a Casa oferece

A área contará com infraestrutura para ajudar os jovens no início da vida profissional. O ambiente atenderá moradores e moradoras e proporcionará ações de incentivo à qualificação, empreendedorismo, busca de oportunidades de emprego e renda, além de área de trabalho colaborativo, estimulando a criação de novos projetos e negócios para o público juvenil.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui