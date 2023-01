Base do Guarani FC em Morungaba conquista 16 títulos em cinco anos

Conquistas mostram a força da base no interior de São Paulo

A comissão técnica e a direção das categorias de base do Guarani FC/Morungaba tem muito a comemorar, pois com o título da Copa Floripa no dia 21/12 em Florianópolis (SC) alcançou a marca de 16 títulos conquistados em cinco anos. Certamente o bugre está em festa, pois além das conquistas e da firmação da marca bugrina no cenário regional e estadual, o projeto base Morungaba atingiu novamente seus objetivos que é revelar atletas para compor a categoria sub 15 em Campinas.

Mesmo com as adversidades como a pandemia e a reforma do gramado do Buenópolis FC os trabalhos na base permanaceram devido ao apoio da diretoria do bugrina, a confiança dos pais/colaboradores e a dedicação dos profissionais que compõem a comissão técnica.

Com os garotos sub 14 (2008) que devem ser aprovados pelo técnico da categoria sub 15 o projeto irá ultrapassar a marca de 60 garotos encaminhados para o Estádio Brinco de Ouro da Princesa entre 2019, 2020, 2021 e 2022, uma média de 15 jovens talentos por ano, sendo que, vários deles irão fazer parte das categorias sub 15, sub 17 e sub 20 do bugre em 2023, além das equipes sub 11 e sub 13 praticamente prontas para o campeonato paulista no próximo ano.

Sempre com o propósito de captar, treinar e revelar garotos, há também muitos resultados expressivos dentro de campo, entre eles, é importante registar o 4º lugar no Campeonato Paulista sub 13 em 2018, o 4º lugar no Torneio da CBF/Conmebol também em 2018 e os sete vice campeonatos, ou seja, 23 finais disputadas em cinco anos, isso mostra a qualidade do trabalho realizado pela comissão técnica da base na cidade de Morungaba.

Os títulos:

2019

Campeão do Interior Cup Sub 12

Campeão da Copa Ludi Sports Sub 13

Campeão do Paulista Cup Sub 14

Campeão da Copa Floripa Sub 14

2020

Campeão da Copa Baltazar Sub 13

Campeão da Copa Buenópolis FC Sub 14

2021

Campeão do União Cup Sub 12

Campeão do União Cup Sub 14

Campeão do Interior Cup Sub 12

Campeão do Interior Cup Sub 14

Campeão da Copa Renato Sub 13

2022

Campeão do Interior Cup Sub 14

Campeão do Interior Cup Sub 13

Campeão do União Cup Sub 10

Campeão do União Cup Sub 14

Campeão da Copa Floripa Sub 14

Esporte Morungabense – Julio do Vadu

