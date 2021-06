Novidades que chegaram ao Game Pass, ao Xbox Live Gold e para o Playstation Plus

No final do mês de abril, 29, aconteceu mais um State of Play (Playstation), este que foi o evento mais curto de todos que já aconteceram, com um total de três anúncios e dentre esses Ratchet & Clank: Rift Apart que teve o maior destaque com a maior duração.

Subnautica: Below Zero é uma sequência do jogo original; se passa dois anos após os acontecimentos de Subnautica. O jogador vai voltar ao planeta alienígena, para descobrir o que aconteceu com os pesquisadores. O jogo continua com o formato de sobrevivência colete recursos, crie armas, construa abrigos, colete suprimentos para não morrer. O diferencial de Subnautica é o auxilio de uma impressora 3D, que pode imprimir armas, cozinhar alimentos e criar água potável desde que possua os recursos ou diagramas necessários para faze-los. Subnautica Below Zero, chega para Playstation 5 e 4, Xbox Series, Xbox One, PCs e para o Nintendo Switch no dia 14 de maio.

Depois de chegar aos PCs o jogo de manipulação e lábia. Among Us chega ainda esse ano, para Playstation 4 e Playstation 5, com o cosmético do Ratchet & Clank.

O final do evento foi inteiramente focado em mostrar mais do Ratchet & Clank: Rift Apart. O diretor de criação Marcus Smith, comentou que o jogo foi criado do zero para o Playstation 5, ou seja, contará com o sistema DualSense, com a gameplay do jogo ao fundo, explicou que este game é independente, ao longo da sua participação no evento, disse como o jogo vai funcionar, que mesmo quem não tenha jogado os outros títulos desta série de jogos, vai entender as motivações dos personagens e a trama da história. O jogo possui a mesma fórmula dos outros games dos mesmos gêneros. O evento mostrou os primeiros vinte minutos do jogo.

Este mês possui grandes títulos a serem lançados. Um desses e já disponível para comprar é Resident Evil: Village que estreou no dia 7 deste mês. E para quem quiser conferir a história e mais da ambientação. É só acessar o meu canal que lá ter uma playlist do jogo até o final.

Outro game de peso que chega no dia 14 de maio é Mass Effects: Legendary Edition, vai trazer os três jogos com melhoria no visual e nas gameplays. Diversas mecânicas do primeiro jogo foram retrabalhadas, para melhor se adequarem aos MF 2 e MF3. Estará disponível para PC, Playstation 4 e Xbox One.

Lançado em 1980 no Japão, ganhará um relançamento também no dia 14 de maio para Nintendo Switch. Famicom Detective Club: The Missing Heir e The Girl Who Stands ganha localidade em inglês e uma atualização no visual.

No dia 28 de maio também para Nintendo Switch, World End Club que teve sua primeira estreia para celulares IOS. Alguns jovens são obrigados a participar de um “Jogo do Destino”, quando subitamente o jogo é interrompido misteriosamente e são transportados a um Japão Desolado.