Cidades do interior, litoral e grande São Paulo renovam termos de cooperação para manutenção das unidades presenciais e participação no próximo processo seletivo

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) renova em junho, acordos de cooperação para manutenção dos polos da instituição com 32 municípios , entre eles Atibaia, Cabreúva, Morungaba, Pedreira, Vargem Grande do Sul, Vinhedo. A ação tem como meta a soma de esforços entre Governo do Estado e cidades para promover desenvolvimento, expansão e a universalização do acesso ao ensino superior público, por meio da modalidade a distância. A ação permite a oferta de vagas nos próximos vestibulares.

Em 2021, a Univesp atingiu 56% do território paulista. A marca foi conquistada com a adesão de novas 34 cidades, que firmaram Termos de Cooperação para a implantação de polo e participaram do primeiro processo seletivo em 2022. Atualmente, com as renovações dos acordos, a Universidade conta com 414 polos, espalhados por 360 municípios do Estado. Desde 2019, a instituição trabalha com o crescimento organizado, que possibilitou sua expansão territorial de 287 cidades para 360, vistoria nos polos e recordes de participação de municípios nos últimos vestibulares.

No dia 06 de junho de 2022, o Conselho Técnico Administrativo da Univesp aprovou a renovação dos Termos de Cooperação com as cidades de: Assis, Atibaia, Cabreúva, Cajati, Caraguatatuba, Diadema, Embu das Artes, Franca, Guarujá, Guarulhos, Iguape, Irapuru, Itapetininga, Itapeva, Itapevi, Jandira, Mauá, Mongaguá, Morungaba , Novo Horizonte, Osasco, Paraguaçu Paulista, Pedreira, Ribeirão Bonito, Santana de Parnaíba, Santos, São José do Rio Pardo, São Sebastião, São Vicente, Teodoro Sampaio, Vargem Grande do Sul e Vinhedo. Ainda está em planejamento a implantação de novos polos no interior e na capital.

Com conteúdo pedagógico exclusivamente a distância, os polos tornam-se espaços físicos, onde os alunos recebem infraestrutura com computadores, impressoras e acesso à internet, e realizam atividades, como provas e discussões em grupo. Nos locais, os estudantes também podem solicitar serviços de secretaria acadêmica e contar com apoio do orientador, profissional de carreira da prefeitura municipal.