Secretária Estadual de Políticas Públicas para Mulheres Valéria Bolsonaro visita Pedreira

Evento ocorre nesta sexta-feira, 05

A Prefeitura de Pedreira, por meio de seu Departamento de Habitação, realiza nesta sexta-feira, 05, às 17h, o lançamento da Pedra Fundamental de 266 novas moradias habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) do Estado de São Paulo. A solenidade acontece na Rua Norma Desanti Saragioto, no bairro Jardim Marajoara, para apresentação de todos os detalhes do projeto.

LEIA TAMBÉM:

Na quarta-feira, 03, o prefeito Fábio Polidoro, acompanhado da diretora do Departamento de Habitação, Ana Paula Dias, e do Secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente Luciano Dalto Godoi, esteve no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado, assinando o convênio para a construção destas moradias do Programa Casa Paulista – Preço Social da CDHU.

Casa Paulista é o nome do Programa Habitacional do Governo de São Paulo e o maior da história do estado paulista. O programa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação reúne um rol de ações e serviços da Pasta e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). O objetivo é facilitar o entendimento da população em relação aos programas e atendimentos habitacionais realizados pelo Governo, além de promover a cidadania e o acesso a moradias dignas para famílias de baixa renda.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui