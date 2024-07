Novos Brabos trazem Dias de Glória para o McDonald’s

A segunda edição do Desafio Agita CPFL 2024 foi um sucesso estrondoso, com 4.422 colaboradores percorrendo juntos 276.354,24 km em apenas 14 dias

A segunda edição do Desafio Agita CPFL 2024 foi um sucesso, engajando 4.422 colaboradores que, juntos, caminharam ou correram 276.354,24 km em 14 dias. Esse resultado impressionante, equivalente a mais de 6,5 mil maratonas, deve-se ao formato inovador não presencial do evento, facilitado pelo contador de passos online do aplicativo de saúde e qualidade de vida do grupo.

A meta inicial era que cada equipe percorresse 420 km, com um mínimo de 42 km por participante. No entanto, os 493 times superaram todas as expectativas, alcançando uma distância total muito superior aos 207.060 km previstos. Para se ter uma ideia, essa quilometragem é equivalente a distância entre Oiapoque (AP) e Chuí (RS) 66 vezes.

LEIA TAMBÉM:

Renato Povia, diretor de Recursos Humanos do grupo CPFL Energia, destacou o engajamento dos colaboradores e a disposição em adotar hábitos mais saudáveis. “Correr a primeira maratona, desafio lançado este ano, parece ter sido apenas o começo de uma mudança para um dia a dia mais dinâmico, que inclui a prática de exercícios físicos, alimentação balanceada e outras mudanças positivas de comportamento, estimuladas e experimentadas pelos participantes durante o Agita”, afirmou.

Um dos destaques deste ano foi uma equipe de Campinas, interior de São Paulo, que percorreu 1.400 km, o equivalente a mais de 33 maratonas, superando em muito a meta de 42 km. Cada um dos 10 membros da equipe teve um desempenho médio de 140 km. “Em equipe, um inspira o outro. E, assim, os participantes vão desenvolvendo o prazer em manter a atividade física. No ano passado, tivemos um colaborador que, a partir do Agita, transformou sua rotina, aderiu aos exercícios diários e chegou a emagrecer mais de 20 kg”, contou Povia.

O programa, desenvolvido pelo grupo CPFL Energia, substituiu as tradicionais corridas e caminhadas presenciais por um contador de passos via aplicativo, eliminando barreiras como distâncias, fronteiras, agendas e regras estéticas, que poderiam dificultar a prática de exercícios físicos entre os colaboradores.

Com isso, as equipes do Agita podem contar com participantes de várias unidades da CPFL em todo o Brasil. Os colaboradores correm e caminham sem a necessidade de estarem juntos no mesmo dia, hora, local, cidade ou estado, algo que seria difícil no formato presencial. O grupo possui mais de 16 mil colaboradores, que atuam nos negócios de Distribuição, Geração, Transmissão e Comercialização de energia em todas as regiões do país.

Na primeira edição do formato não presencial, no ano passado, os participantes foram desafiados a percorrer 21.196 km, distância equivalente à Muralha da China, em 12 dias. Cada equipe, com no máximo 10 pessoas, deveria percorrer 21,1 km. O resultado foi surpreendente, com as equipes CPFL percorrendo juntas 147.631,74 km, o equivalente a 7 Muralhas da China, uma quilometragem suficiente para dar mais de três voltas ao mundo, ou metade da distância entre a Terra e a Lua.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui