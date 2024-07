Desafio Agita CPFL 2024 mobiliza 4,4 mil colaboradores para percorrerem mais de 276 mil km

Sexta etapa será realizada no Kartódromo San Marino, em Paulínia, após pausa no calendário em julho para as disputas da Copa Brasil

O segundo turno do Campeonato San Marino Fuzzy Açaí terá início no próximo dia 24 de agosto, com a realização da sexta etapa da competição, no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia. A pausa no calendário é para que pilotos e equipes possam participar da Copa Brasil de Kart, segunda principal competição nacional, que acontecerá entre os dias 17 e 27 de julho, no Circuito Internacional Paladino (PB).

Em dezembro, o San Marino será sede do Grupo 3 do 59º Campeonato Brasileiro de Kart, do 8º Campeonato Brasileiro de Kart Rotax e do 7º Campeonato Brasileiro de Kart Endurance. É a primeira vez em sua história que o complexo sediado em Paulínia receberá competições oficiais de kart promovidas pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), entidade máxima do esporte.

O Campeonato San Marino Fuzzy Açaí é a principal competição do interior do Estado com chancela e supervisão da FASP (Federação de Automobilismo de São Paulo) e conta com ampla estrutura profissional, com transmissões ao vivo, fotografia e divulgação de todas as etapas, além de premiações que somam mais de R$ 200 mil.

A competição é disputada em nove etapas, divididas em dois turnos. A grande final (9ª etapa) será no dia 30 de novembro, valendo pontuação dobrada. Assim, o título do campeonato permanece em aberto e todos os pilotos ainda têm chances de melhorar na classificação e até mesmo ser campeões ao final da competição.

Estão em disputa as categorias Mirim, Cadete, F4 Sprinter, F4 Graduados, F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Master, X30 Sênior, X30 Graduados e Shifter. São premiados com troféus os cinco pilotos mais bem colocados em cada etapa e nos dois turnos, além do autor da pole position nas etapas. O campeão do campeonato será conhecido ao final da somatória das nove etapas.

O campeonato tem patrocínio de Fuzzy Açaí – uma das principais fabricantes de sorvete de açaí do Brasil, que pertence à Sorvetes Jundiá – e das fabricantes de chassi Mega Kart, Concept Kart, Kart Mini, Bravar e Thunder, além de Roger Designs, Gandolfo Estúdio e FineArt Studios, empresas especializadas na personalização de capacetes. Também apoiam o campeonato as empresas Toykids, DieselDias e Kartmachine.

Foto: Fernando Camargo

