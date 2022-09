Depois de Barretos, Ambev lança campanha de consumo responsável no Rodeio de Jaguariúna

Depois do sucesso em um dos maiores eventos sertanejos do Brasil – a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos – a Ambev vai levar a campanha “Seguuuuuuura essa emoção. Beba com Moderação” para o Rodeio de Jaguariúna, mais uma festa com forte tradição no interior e que chega este ano com uma expectativa ainda maior do público. A iniciativa tem a missão de conscientizar as pessoas sobre a importância do consumo moderado de bebidas alcoólicas e se desdobra em várias ações 360º, junto com parceiros, durante o evento.

Para o Diretor de Relações Institucionais da Ambev e responsável pela Plataforma de Moderação da companhia, Rodrigo Moccia, as festas de peão do interior são um momento único para muitos brasileiros. “O retorno dos eventos depois de dois anos trouxe também muita expectativa do público, então pensamos em ajudar com uma iniciativa completa de conscientização e consumo moderado”.

Além de disponibilizar ilhas de hidratação – locais de acesso à água mineral – e do combo modão (uma água para cada duas cervejas), os parceiros produziram um vídeo de conscientização que será exibido na arena de rodeio e nas telas de mídia espalhadas pelo parque do peão. A campanha também será divulgada em vários cartazes nos estandes, bares e restaurantes das praças de alimentação e em adesivos que serão distribuídos pelos promotores ao longo do evento.

A ação acontece em meio às ações do Dia de Responsa, um dos mais tradicionais e importantes momentos do calendário da Ambev, data que celebra o compromisso diário da companhia com o consumo responsável de bebidas alcoólicas. Nesta 14ª edição, o Dia de Responsa, 16, se transformou no primeiro Festival de Moderação da Ambev, com várias ações ao redor do país, promovendo o diálogo sobre autoconhecimento, sobretudo quanto ao consumo moderado, e a inovação.

