Evento em Holambra é oportunidade para quem quer se aperfeiçoar ou empreender com flores, plantas, criação e arte

O Fundo Social de Solidariedade e o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) abrem em 1º de julho, próxima segunda-feira, as inscrições para oficina gratuita de culinária voltada ao público infantil. A iniciativa celebra a chegada das férias escolares.

De acordo com a diretora do Departamento Municipal de Promoção Social, Viviane Furgeri, a atividade, ministrada pela confeiteira Gislaine Rodrigues, popular nas redes sociais por atender personalidades como Ana Hickmann, Edu Guedes e Chitãozinho, da dupla com Xororó, será realizada no Salão da Terceira Idade em duas turmas, sempre às 14h. No dia 17 de julho será vez dos pequenos entre 4 e 6 anos. No dia seguinte (18), dos holambrenses entre 7 e 9 anos.

Para participar é necessário que os pais ou responsáveis procurem o CRAS, que fica na Rua Solidagos, 99, no Morada das Flores, das 8h às 12h ou das 13h às 16h30. É preciso apresentar o Cartão Cidadão e o RG. As vagas são limitadas.

“As crianças irão aprender a fazer, desta vez, biscoito amanteigado decorado”, explicou a presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Yvonne Schouten Capato. “Elas passarão por todas as etapas do preparo, sempre de forma muito divertida, estimulando a criatividade e experimentando novos sabores”.

