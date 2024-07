Região de Campinas: aulas do 2º semestre começam segunda-feira, 29, com novidades para estudantes da rede estadual de SP

Até dezembro, calendário de atividades de alunos do Ensino Fundamental e Médio inclui ainda Saresp, Provão Paulista e tutoria de língua portuguesa e matemática

Na próxima segunda-feira, 29, os mais de 3 milhões de estudantes matriculados na rede estadual de São Paulo retornam às salas de aula para o início das atividades do 2º semestre. Assim como na primeira parte do ano letivo, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) organizou uma série de atividades e iniciativas com foco na aprendizagem de alunos do Ensino Fundamental e Médio. Na região de Campinas, 465 mil estudantes estão matriculados em 859 escolas. Veja abaixo a lista de novidades e de programas previstos para os próximos meses:

Recuperação semestral

Entre 29 de julho e 2 de agosto, as escolas dão continuidade às aulas de revisão de conteúdo para as provas de recuperação marcadas para os dias 5 e 6 de agosto, com repescagem nos dias 8 e 9 de agosto caso a escola necessite de adiamento devido a feriados ou outras circunstâncias. A primeira etapa foi antes das férias de julho. Participam alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio com média no 1º e 2º bimestre abaixo de 5 em quaisquer disciplinas do currículo. A nova nota substituirá a menor entre os dois bimestres anteriores. A recuperação também será aplicada no fim do ano para aqueles com dificuldades no 3º e 4º bimestre.

Olimpíada de Redação

Depois da matemática, é a vez da Seduc-SP testar os conhecimentos dos estudantes na escrita. A partir de 19 de agosto, estudantes matriculados entre o 6º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio participam da 1ª edição da Olimpíada de Redação das Escolas Estaduais. A competição tem como objetivo incentivar e valorizar a autoria dos alunos por meio da produção textual e contribuir para o desenvolvimento das competências previstas no Currículo Paulista. Assim como na Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais (Omasp), os estudantes vão em busca da conquista de medalhas de ouro, prata e bronze, concedidas às melhores redações.

Tutoria de língua portuguesa e matemática

De maneira inédita, a Seduc-SP vai apoiar estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) na recuperação de defasagens de aprendizado nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. A partir de agosto, 200 unidades, selecionadas entre 20 Diretorias Regionais de Ensino da capital, região metropolitana e interior contarão com o apoio de professores tutores com experiência em alfabetização e letramento. Vão compor as turmas multisseriadas alunos com dificuldades básicas associadas à leitura, escrita e operações matemáticas. O desempenho nas tarefas será acompanhado de perto pelos professores tutores. Caberá ao profissional e às escolas a checagem do progresso e da superação das defasagens desses alunos ao longo do semestre.

Fluência leitora

A segunda avaliação anual da Fluência Leitora também faz parte do cronograma do 2º semestre. A prova, uma das iniciativas do programa Alfabetiza Juntos, é voltada a estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de São Paulo e municípios parceiros. A Fluência Leitora avalia o desempenho individual dos alunos na leitura e compreensão de textos escritos, visando identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização. A atividade prática permite avaliar a capacidade dos estudantes no entendimento de palavras, pseudopalavras e textos adequados à sua etapa escolar, levando em consideração sua habilidade, fluidez e ritmo de leitura.

Prova Paulista

Mais uma edição da Prova Paulista está prevista no calendário escolar de 2024. Desta vez, a avaliação da Seduc-SP vai aferir o desempenho dos alunos dos conteúdos do 3º bimestre. A Prova Paulista é direcionada ao 5º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio e avalia todas as disciplinas do currículo nessas etapas. A edição segue o mesmo formato adotado pela rede desde o primeiro bimestre. Além das questões de resposta única, os alunos terão acesso a questões com duas e até três alternativas corretas. O objetivo é ampliar as possibilidades de aferição do conhecimento adquirido pelos estudantes.

Saresp 2024

O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) deste ano será aplicado entre 13 e 28 de novembro para alunos do 2º e 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental e do 6º ao 9º ano dos anos finais do Ensino Fundamental. Outras escolas públicas e particulares também podem receber a aplicação, mediante manifestação de interesse e adesão. Desde o ano passado, as provas dos anos finais do Ensino Fundamental do Saresp incluem as quatro áreas do conhecimento previstas no Currículo Paulista para cada etapa — com provas nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia e língua inglesa. A partir de 2025, com base nos resultados do próximo Saresp, a aferição das metas, para o pagamento de bônus, levará em consideração metas individuais de professores de todas as disciplinas avaliadas de acordo com a etapa de ensino, além dos objetivos das escolas.

Provão Seriado Paulista

O calendário do 2º semestre também inclui a edição 2024 do Provão Seriado Paulista. A prova que dá acesso direto à Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está marcada para os dias 30 e 31 de outubro para estudantes da 3ª série do Ensino Médio. São mais de 15 mil vagas oferecidas. Para os estudantes das 1ª e 2ª séries, a aplicação será nos dias 11 e 12 de novembro. Estudantes de outras redes públicas de ensino também poderão ter acesso ao Provão Paulista Seriado, mediante adesão, conforme disposto na resolução. O Provão Paulista Seriado é destinado exclusivamente a alunos que cursaram todo o Ensino Médio na rede pública.

