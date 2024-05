Menopausa: médico faz alerta sobre o uso de remédios e antidepressivos quando o assunto é dor crônica

Em uma viagem a parte gastronômica é com certeza um dos momentos mais importantes de toda a experiência. Depois de escolher o destino e a hospedagem, chega a hora de decidir onde fazer suas refeições.

No roteiro do vinho em São Roque, cerca de 96km da Região Metropolitana de Campinas (RMC) há várias opções deliciosas, das mais sofisticadas até as mais simples. Hoje vamos falar do restaurante português Quinta do Olivardo.

Lá, os visitantes encontram uma ampla variedade de pratos, vinhos e doces portugueses. A experiência culinária é inspirada em receitas tradicionais da Ilha da Madeira, com destaque para os bolinhos de bacalhau, conhecidos por sua casquinha crocante e textura cremosa. Serve como entrada e é realmente muito bom.

Na escolha do prato principal, sugerimos Bacalhau à Moda do Valdir, servido com bacalhau assado na brasa com brócolis, alho, tomate, cebola, pimentão vermelho, ovos cozidos, batatas coradas, azeitona portuguesa e cheiro verde. Serve três pessoas tranquilamente.

Para encerrar, a sobremesa. E a opção mais certeira, com certeza, é o pastel de Belém da Quinta do Olivardo, eleito o melhor de São Paulo. E olha, merece a fama que tem. Maravilhoso.

Depois do almoço o visitante ainda pode participar de uma degustação de vinhos, onde é possível conhecer a história de cada rótulo. A degustação ocorre na “Cave”, local escuro onde são armazenados.

Ainda, para quem preferir viver toda essa experiência no horário do jantar, existe uma tradição portuguesa chamada “vinho dos mortos” que é realizada no terceiro sábado de todo mês. Durante o evento, os participantes têm a oportunidade de enterrar uma garrafa de vinho, preenchendo uma ficha com informações como lote e data de enterro. Após seis meses, retornam para desenterrar e apreciar a bebida, agora com características mais equilibradas e delicadas ao paladar.

Quinta do Olivardo é um restaurante completo, que além de toda a maestria culinária e de vinhos, tem um atendimento sem igual. Colaboradores atenciosos e simpáticos, que com certeza contribuem com a experiência nota 10 do restaurante.

Serviço

Quinta do Olivardo está localizado na Estrada do Vinho, km 4, com acesso pelo km 58,5 da Rodovia Raposo Tavares.

Reservas: (11) 98856-3222

Informações: www.quintadoolivardo.com.br

