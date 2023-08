FIDI e Governo de São Paulo levam exames gratuitos de mamografia a Cosmópolis com o programa Mulheres de Peito

Para a programação do Mês da Primeira Infância, celebrado em agosto, o projeto Primeira Infância Cidadã (PIC), que atua em Cosmópolis e mais 14 municípios, em cinco estados brasileiros, vai apresentar nesta sexta-feira, 04, às 9h, o webinário gratuito “Razão e emoção para bem comunicar a primeira infância”. O evento traz para a pauta as formas de comunicar sobre a importância da garantia de proteção integral às crianças de 0 a 6 anos. O encontro online é aberto ao público, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Avante https://www.youtube.com/avanteong e com tradução em libras.

O webinário terá a participação de Mayara Penina, jornalista e mãe, que se dedica à pesquisa e produção de conteúdo sobre mulheres e crianças e Rita Oenning, antropóloga, fundadora e diretora executiva da Usina da Imaginação, que desenvolve projetos criativos com diferentes grupos e populações. As palestrantes vão dividir suas experiências bem-sucedidas e discutir os atributos desejáveis de produtos de comunicação com temas relacionados à primeira infância.

O PIC desenvolve diversas atividades para compartilhar conteúdo com a população sobre proteção e garantia de direitos na primeira infância, com a colaboração de especialistas, educadores, estudiosos e agentes públicos, que fortalecem a rede de informação sobre o tema. O PIC é realizado pela Avante – Educação e Mobilização Social, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. O projeto faz parte da Iniciativa Territórios da Primeira Infância, que atua em 15 municípios brasileiros nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Sobre as palestrantes:

Mayara Penina

Mayara Penina é jornalista e mãe, dedicando-se à pesquisa e produção de conteúdo sobre mulheres e crianças. É especialista em Educação Infantil e também co-fundadora do Nós, mulheres da periferia. Além disso, atuou como editora do Catraquinha e do Portal Lunetas, e é membro do Coletivo Colo – jornalismo infanto-juvenil, um grupo que discute o espaço das crianças na imprensa brasileira. Em 2021, Mayara foi fellow do Dart Center for Journalism and Trauma da Universidade de Columbia, em Nova York, investigando o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças na primeira infância. No mesmo participou de um programa de jornalismo científico promovido pela Fundação Gabo, no qual desenvolveu um projeto sobre autismo nas periferias.

Rita Oenning

Rita de Cácia Oenning da Silva vive em Florianópolis, onde estudou antropologia. Trabalha desde 1992 com projetos criativos com crianças no terceiro setor. Em 2026 fundou com amigos a OSC Usina da Imaginação, onde atua como diretora executiva desenvolvendo projetos criativos com diferentes grupos e populações. Recentemente fundou a produtora Flor do Vento Produções, onde trabalha com cinema, direcionando atenção especial à formação de meninas e mulheres. Dirigiu e produziu junto com Kurt Shaw diversos filmes ficção e documentários, como “O Outro Lado do Outro”, “Meninas Coragem”, a série “Estética de Si”, e Aiurê. Filha de agricultores, mãe de Helena, adora plantas, gente e invenções.

