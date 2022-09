Direito de ir e vir livremente de todo indivíduo

Após intensa campanha, Flávio Finotelli e Fabiana Ramos receberam a coroa

O jaguariunense Flávio Finotelli foi eleito o rei do Jaguariúna Rodeo Festival 2022. O participante recebeu 28,67% dos votos na enquete final do concurso, hospedada pelo g1 Campinas. Fabiana Ramos, também jaguariunense, foi eleita rainha com 33,25% dos votos na enquete final do concurso.

Os dois foram coroados na noite de sexta-feira, 16, na abertura do festival, com muita emoção, recebendo a faixa oficial do primeiro rei da história do evento, Antonio Diniz, e rainha Larissa Davide.

Emocionado, Flávio conta que é difícil de resumir esse momento, mas que acima de tudo ele quis muito viver tudo isso e que em todo o processo de seleção e votação pensou muito em sua mãe, Lúcia Ramos, o vendo em cima do palco recebendo a faixa. “A gente sempre quer dar orgulho pra família da gente, né? A gente sempre acha que nunca fez o suficiente”, diz. E com as lágrimas escorrendo pelos olhos, o rei exaltou o quanto sua mãe.

A rainha Fabiana também não esconde a emoção. “Para mim, tem sido uma emoção tremenda porque foi uma votação expressiva. Não tem nada que supere isso. Estou preparada para dar meu melhor”, diz.

A preparação da rainha para o concurso começou em 2021, física e psicológica, pois ela sabe que existem muitas críticas, mas como todas as pessoas, Fabiana também tem sonhos e um deles ele foi realizado no palco do JRF22.

O concurso foi para Fabiana uma coroação da sua trajetória também, pois pode dar força para as pessoas que se sentem deslocadas da sociedade. “Uma pessoa diferente tem as mesmas qualidades, ou mais, e precisamos apenas de uma oportunidade”, diz. De qualquer forma, as pessoas elegeram Fabiana e ela tem o direito de estar aonde está.

Campanha jaguariunense

A Gazeta Regional acompanhou a seleção dos candidatos para o posto desde o início, inclusive fez uma matéria com todos os jaguariunenses – sendo 11 concorrentes – contando sobre a experiência em concorrer ao título, naquele momento.

Desde então Flávio exaltou a sua paixão pelo sertanejo e contou que desde sempre participou de rodeios e que apesar de não andar de bota e chapéu diariamente, isso não anula o que ele sente quando o som começa a tocar.

Fabiana também reforçou a alegria em fazer história e ser a única do País a representar um concurso assim. Ela é hermafrodita e sempre trabalhou em causas sociais e discriminatórias. “Precisamos de pessoas diferentes para fazer a diferença, empoderar pessoas que já sofreram preconceito devido racismo, sexualidade, etnia, religião. Só as pessoas que já sofreram alguma discriminação sabem onde dói e o que pode ser mudado”.

Reinado

Daniel Felipe ficou em segundo na votação e com 26,09% recebeu o título de príncipe. Já a terceira colocação é de Matheus Fernando, que teve 17,12%, e é o mister do evento. Susu Lourenço ficou em segundo, com 22,29%, e recebeu o título de princesa. Já a terceira colocação é de Laura Gião, que teve 21,23%, e é a miss do evento.

O resultado foi divulgado na segunda-feira, 12, pela organização do rodeio. O concurso de rei teve três fases. Na primeira, os candidatos enviaram vídeos de inscrição e foram selecionados por um júri. Na segunda, os 15 participantes disputaram enquetes eliminatórias no g1 para definir os cinco finalistas.

Na eliminatória, que começou no dia 05, cada enquete durou 24 horas. A final, com início sábado, 10, durou 48 horas e terminou nesta segunda. A decisão recebeu, no total, 352.977 votos.

