A equipe do Handebol Cosmópolis jogou no último domingo (25), contra a equipe da Medicina Unicamp de Campinas, em uma partida válida pela penúltima rodada classificatória da L.H.I – Liga Handebol do Interior.

O técnico Jefferson Silva atuou como goleiro e a equipe estava totalmente desfalcada e sem banco de reservas.

LEIA TAMBÉM:

Segundo o técnico da equipe, foi uma partida de entrega de todos os atletas cosmopolenses que estavam em quadra. O Handebol Cosmópolis venceu pelo placar de 33 a 21, contra a equipe Campineira.

A liga está muito equilibrada e a semifinal será definida em combinação de resultados e saldos de gols na rodada do dia 09 de outubro em Cerquilho.

Infelizmente as duas equipes não têm mais chances de se classificar, mas interferem demais na classificação de outros times em caso de vitória. Já a equipe feminina, está classificada para as semifinais, e jogará no mês de outubro em Itatiba contra a equipe da casa.

Hendebol de Cosmópolis vence equipe campineira pela L.H.I

Hendebol de Cosmópolis vence equipe campineira pela L.H.I

A Prefeitura de Cosmópolis parabeniza a equipe do Handebol Cosmópolis por mais uma vitória.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui