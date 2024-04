Prefeito Gustavo Reis apresenta novos secretários municipais

Apresentação ocorreu em reunião mensal que o prefeito realiza com os secretários

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, apresentou na manhã desta terça-feira, 30, os novos secretários municipais. Ao todo, cinco pastas sofreram alterações. Mudança ocorre em virtude do calendário eleitoral, onde ex-secretários devem se candidatar a algum cargo das eleições de outubro.

Ao escolher os novos nomes, Gustavo levou em consideração três quesitos: capacidade técnica; lealdade e preferencialmente morar em Jaguariúna. “Procuramos encontrar esses três quesitos. Evidentemente que não é uniforme, mas buscamos esse pertencimento com a cidade, relação de confiança e conhecimento técnico”, explica o chefe do executivo.

Desse modo, veja como ficaram as Secretarias:

“Uma mudança importante. Aliás, agradecemos aos secretários que passaram anteriormente pelas secretarias e que deixaram Jaguariúna em um lugar de muito prestígio em suas áreas”, diz Gustavo.

“É um prazer e uma honra fazer parte do time do Gustavo Reis”, expressa Matheus, novo secretário de Meio Ambiente, engenheiro Civil com 30 anos de experiência em obras, que agora faz parte do quadro de secretários municipais de Jaguariúna. “Sempre amei essa cidade e vou contribuir com tudo que eu puder, com todo o empenho”, afirma.

Para a secretaria Mariana, esse momento é de felicidade e determinação para colocar em prática toda sua técnica e conhecimento na área de turismo e cultura. Sua experiência e expertise é de 20 anos no mercado.

A nova secretária de Educação, ex-deputada Célia Leão, conta está na área há mais de 40 anos. “Sempre trabalhei com crianças e adolescentes que tinham e tem deficiência. Não existe como fazer uma educação perfeita se todos não estiverem integrados”.

Mauro agradece o convite do prefeito Gustavo. Ele trabalha há mais de 30 anos na área de mobilidade urbana e tem experiência no cargo.

Dicá, maior artilheiro da história da Ponte Preta e considerado um dos melhores jogadores do Brasil na sua época, afirma entregar todo seu conhecimento em benefício da secretaria que assume neste momento. O ex-jogador profissional tem longa experiência na administração pública.

Agora Jaguariúna está com o time de secretários completo.

