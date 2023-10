Rodovias do Corredor Dom Pedro devem receber mais de 850 mil veículos durante o Feriado de Aparecida

Rota das Bandeiras preparou operação especial de tráfego. Motoristas devem evitar os horários de pico, especialmente na saída para o feriado, das 16h às 21h da quarta-feira, 11

Mais de 850 mil veículos deverão trafegar pelas rodovias do Corredor Dom Pedro durante o Feriado de Nossa Senhora Aparecida, entre os dias 11 e 15 de outubro. Essa é a projeção da Concessionária Rota das Bandeiras, que preparou uma operação especial de tráfego para garantir a segurança e tranquilidade dos motoristas.

De acordo com essa operação, guinchos e viaturas de resgate estarão posicionados em pontos estratégicos da malha rodoviária. Além disso, as obras na rodovia serão suspensas durante a saída para o feriado e o retorno para casa dos motoristas.

Além do movimento natural em direção às praias do Litoral Norte, esse é um feriado em que a rodovia D. Pedro I (SP-065) recebe grande fluxo de veículos por ser uma via de acesso ao município de Aparecida, destino preferencial dos fiéis rumo ao Santuário local.



Fuja dos horários de pico

De acordo com a Rota das Bandeiras, é importante que o motorista programe sua viagem e, sempre que possível, evite viajar nos horários de pico. A expectativa da Concessionária é de que o movimento mais intenso nas rodovias será registrado na véspera do feriado, no dia 11 de outubro, das 16h às 21h, e também na quinta-feira, dia 12, das 7h às 12h.

“Nós já recebemos um grande volume de tráfego no Feriado da Independência e, com o calor, somado ao interesse pelo Santuário de Aparecida, esperamos um tráfego ainda maior para esse feriado. Por isso, sempre que possível, é muito importante que o motorista programe sua viagem com antecedência e fuja dos horários de pico”, avalia o coordenador de Operações da Concessionária, Murilo Perez.

Principal rodovia do Corredor Dom Pedro, a D. Pedro I deverá concentrar cerca de 70% do volume de tráfego previsto para o feriado, com cerca de 590 mil veículos. Na região de Jundiaí, as rodovias Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), que garantem a ligação do Corredor Dom Pedro ao Circuito das Frutas, deverão receber outros 135 mil veículos. Já na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), a expectativa é de tráfego de 120 mil veículos.

“Uma dica é importante ao motorista é que não se esqueça de levar ao menos uma garrafa de água durante a viagem, especialmente em razão das altas temperaturas. É importante para garantir a hidratação e, também, para evitar qualquer tipo de imprevisto em caso de um acidente ou uma pane durante a viagem. É sempre importante prevenir”, recomenda Perez.

Toda movimentação será acompanhada pelas 91 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária. Além disso, oito viaturas percorrerão as rodovias de forma ininterrupta, para prestar auxílio aos motoristas que precisarem de atendimento. Os motoristas que precisarem de auxílio ou informações deverão entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e o Serviço de Atendimento do Usuário (SAU) da Concessionária funciona 24 horas.

