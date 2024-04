Lucas Sia anuncia inauguração da ala pediátrica 24 horas em Artur Nogueira

Parcerias e estratégias da Prefeitura contribuem para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico do município

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, celebra a conquista de mais de 1 mil vagas de emprego captadas nos primeiros quatro meses do ano. A iniciativa, que visa impulsionar o mercado de trabalho local e reduzir os índices de desemprego no município, é resultado da atuação conjunta entre a Prefeitura e empresas da região.

LEIA TAMBÉM:

As oportunidades, disponibilizadas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), abrangem diversas áreas de atuação e atendem a diferentes perfis profissionais. Homens e mulheres, com variados níveis de escolaridade e expectativas salariais, podem encontrar vagas adequadas às suas qualificações e interesses.

O prefeito Lucas Sia destaca a importância da iniciativa para o desenvolvimento do município. “A geração de emprego e renda é um dos nossos principais eixos de atuação. Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estamos trabalhando incansavelmente para fomentar a criação de novas oportunidades e fortalecer a economia local. A conquista de mais de mil vagas nos primeiros quatro meses do ano demonstra o nosso compromisso com o bem-estar da população e o futuro promissor de Artur Nogueira”, frisa.

Confira a distribuição das vagas de emprego captadas ao longo dos quatro meses:

Janeiro: 307 vagas

Fevereiro: 275 vagas

Março: 213 vagas

Abril: 224 vagas

Total: 1.019 vagas

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, ressalta as ações da pasta para ampliar o acesso da população às vagas de emprego. “Mantemos um diálogo constante com as empresas da região, buscando identificar suas demandas e necessidades. Além disso, oferecemos diversos serviços gratuitos à comunidade, como orientação profissional e cursos gratuitos e profissionalizantes dos mais diversos seguimentos”, pontua.

As vagas são divulgadas semanalmente através das redes sociais (@prefarturnogueira) e do site oficial da Prefeitura (www.arturnogueira.sp.gov.br).

“Convidamos a todos os interessados em ingressar no mercado de trabalho a acompanharem nossas plataformas e aproveitarem as oportunidades disponíveis”, finalizou Tatiane.

Pelos meios de comunicação oficiais da Prefeitura, também é possível acompanhar a divulgação de cursos e capacitações oferecidos à população de forma gratuita.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui