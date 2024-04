Em Morungaba: “6ª Copa Kremer” inicia com grandes disputas

Cinema, pipoca, momentos em família, tudo gratuito, foi o que o furgão do CineSolar trouxe para a Estância de Morungaba na noite de sábado, 13, na Praça dos Italianos. É o primeiro cinema itinerante do Brasil que utiliza energia limpa e renovável para realizar exibições de filmes.

O veículo foi modificado com painéis solares no teto e transporta todo o equipamento de cinema: as cadeiras e bancos, os sistemas que convertem e armazenam energia, o som e a projeção, incluindo a tela. Suas luzes coloridas, a decoração feita de materiais reciclados e os objetos com magnetismo e eletricidade (como laser e bola de plasma) mostram de maneira divertida como a luz do sol se transforma em eletricidade.

Foram mostrados filmes curtos para crianças e sobre o meio ambiente: “O Véu de Amani”, “O Gigante”, “Lily’s Hair”, “Plantae”, “De Onde Vêm os Dragões”, e o filme “Foodiverso – uma galáxia em perigo”. Mais de 190 pessoas participaram.

O vídeo da música “Cliché” da cantora de Morungaba Analy foi exibido no final do evento. Vale lembrar que o clip foi produzido por meio de recursos da Lei Federal Paulo Gustavo e o que o também está disponível no Youtube pelo link https://www.youtube.com/watch?v=-D60aPfoV9E.

O CineSolar é realizado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural), com apoio financeiro da CPFL Energia, junto ao Instituto CPFL e à Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

