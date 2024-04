Entenda por que os quarenta anos de idade podem ser uma fase desafiadora na vida das mulheres

Nos dias 12 e 13 de abril, o cenário político brasileiro testemunhou um momento de capacitação e troca de experiências sem precedentes, com a realização do treinamento destinado aos pré-candidatos a prefeito de todo o Brasil, promovido pelo Partido NOVO. Entre os participantes, destacou-se o vereador Erivelton Marcos Proêncio, conhecido como Ton Proêncio, pré-candidato à Prefeitura de Jaguariúna.

O evento, sediado na ALESP em São Paulo, contou com diversos palestrantes e especialistas, incluindo o Presidente do Instituto Libertas Thiago Mitraud, instituto político do partido NOVO, que ressaltou a importância do treinamento e da participação na Jornada 2024. Ele abordou detalhadamente o Caderno de Políticas Públicas, oferecendo exemplos concretos de sua aplicação nos planos de governo dos candidatos.

Além disso, o treinamento contou com a presença de diversos especialistas, como o Coronel Prieli, assessor de gabinete da vereadora Cris Monteiro, que compartilhou valiosas estratégias de segurança pública, destacando os desafios enfrentados pelos futuros gestores municipais e as possíveis soluções, especialmente no que diz respeito à ocupação de espaços públicos por vândalos.

Outros profissionais, como o secretário de Saúde de Divinópolis, Alan Rodrigo, e secretário da Fazenda e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Joinville, Fernando Bade, trouxeram exemplos concretos de como as políticas públicas delineadas no Caderno foram implementadas com sucesso em suas respectivas cidades, impulsionando o desenvolvimento econômico e social.

Destacando a importância do planejamento estratégico para a campanha eleitoral, foram abordados temas como a montagem da chapa, a mobilização estadual, a propaganda eleitoral e a governança partidária. O evento também proporcionou insights valiosos sobre a utilização do Fundo Partidário, as regras de propaganda eleitoral e a mobilização do voluntariado.

A abertura do evento foi marcada pela participação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, cujas palavras inspiradoras fortaleceram o compromisso dos presentes com a busca pela excelência na gestão pública. Sua trajetória política, desde uma votação inicial abaixo de 2% até sua vitória nas eleições de 2020, ressaltou a importância da persistência e determinação na vida política.

A contribuição de Groppo, renomado estrategista político, foi crucial para orientar os pré-candidatos sobre a importância das pesquisas eleitorais na formulação de estratégias eficazes. Sua expertise destacou a necessidade de uma análise qualitativa aprofundada para compreender os anseios e necessidades da população, enfatizando que, embora as pesquisas possam mostrar um baixo índice inicial de intenção de voto, é essencial reconhecer o potencial de crescimento das candidaturas. Seu conhecimento prático sobre as dinâmicas eleitorais ofereceu uma perspectiva valiosa para os participantes do treinamento.

O encerramento do evento ficou por conta de Hans-Dieter Holtzman, que discorreu sobre a atuação da Fundação Naumann na disseminação dos ideais liberais pelo mundo.

O treinamento foi uma oportunidade única para os pré-candidatos a prefeito aprimorarem seus conhecimentos e se prepararem para os desafios eleitorais que se aproximam. Ficou claro que a adesão às propostas do NOVO é crescente em todos os segmentos da sociedade, demonstrando que é no dia a dia, por meio de políticas públicas bem elaboradas, que se transforma efetivamente a vida dos cidadãos.

Ademais, a participação dos prefeitos do NOVO, Adriano Silva de Joinville (SC) e Eduardo Falcão de Patos (MG), que têm mais de 90% de aprovação em seus mandatos, foi inspiradora. Ambos ressaltaram como os valores e princípios da legenda foram fundamentais para conquistar a confiança dos eleitores e aplicados no dia a dia de suas gestões, com destaque para a escolha técnica de secretários e diretores por meio de processos seletivos, resultando em melhorias significativas nos índices municipais.

“Que a jornada até a vitória seja marcada pela determinação incansável, pois não há vencedores proclamados antes do último voto ser contado”

Além disso, a presença do Deputado Federal Marcel Van Hatten acrescentou uma perspectiva valiosa, ao compartilhar sua jornada política desde jovem até se tornar uma referência para o Novo e para a direita brasileira. Sua experiência destacou a importância da determinação e estratégia na vida política.

Por outro lado, a participação do Presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, trouxe esclarecimentos cruciais sobre a utilização do Fundo Partidário e a divisão de recursos entre os estados, bem como a criação do sistema de meritocracia, fundamentais para a estruturação e eficiência do partido.

A abordagem sobre as questões legais da campanha eleitoral, apresentada por Lucas Bessoni, do escritório de advocacia contratado pelo Partido, e as estratégias de mobilização estadual, compartilhadas por Lucas Santos do Diretório Estadual do NOVO no Paraná, enriqueceram o conhecimento dos participantes sobre os aspectos práticos da disputa eleitoral.

Carol Sponza, do Jurídico do Diretório Nacional, acrescentou uma análise sobre as ações propostas pelo Novo no Supremo Tribunal Federal (STF) e os desafios enfrentados na luta contra leis consideradas absurdas.

Vitor Beux, do Libertas, detalhou o processo de elaboração do Caderno de Políticas Públicas do Instituto, ressaltando sua importância na formulação de programas de governo e governança eficazes.

Em suma, o evento foi um marco no preparo dos pré-candidatos a prefeito para as eleições municipais, destacando que a vitória não é garantida antes de 06 de outubro. A adesão crescente às propostas do NOVO reflete a confiança da população em uma abordagem política baseada na eficiência e transparência, onde a vida do cidadão é colocada em primeiro plano.

