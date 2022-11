Liberação de empregados para assistir os jogos da Copa do Mundo

Com a proximidade dos jogos da Copa do Mundo, sendo uma das maiores competições esportivas do planeta, muitas empresas e funcionários se preocupam como fazer para assistir os jogos da Seleção Brasileira. Embora alguns gostem de acompanhar e torcer, outros não tem nenhum interesse, ou para alguns tanto faz assistir ou não, mas quando a pessoa está trabalhando nos horários de jogos, as empresas têm sempre dado oportunidade para que todos possam assistir os jogos da seleção brasileira.

A grande pergunta é se nessas horas paradas a empresa pode descontar ou se é obrigação legal dar essas horas para os seus empregados.

No setor público de forma geral, sempre é decretado como horas concedidas e não são descontados dos funcionários públicos, sendo considerado folga durante os dias de jogos.

Já na iniciativa privada não existe lei que determina que essas horas devem ser dadas como folga, ou seja, pode haver descontos dessas horas paradas. A empresa que assim proceder está em seu pleno direito.

LEIA TAMBÉM:

A CLT nada dispõe sobre este tema, de modo que inexiste qualquer obrigação legal das empresas de concederem folga ou até mesmo dispensarem os seus colaboradores mais cedo nos dias de jogos da seleção brasileira ou até mesmo de outras seleções. Assim sendo, permanece o horário que está estabelecido no contrato individual de trabalho de cada empregado regido pela CLT (Consolidações das Leis do Trabalho).

O que é usual e de costume, é sempre a empresa adotar em comum acordo com os seus colaboradores, sendo uma prerrogativa do empregador, a liberação para assistir os jogos, mas com a compensação das horas paradas, por meio de acordo coletivo que prevê a compensação dessas horas paradas pelos empregados, ou com jornada flexível, o chamado banco de horas, que pode ser num prazo de vigência de até seis meses para sua compensação.

Empresas que já possuem o banco de horas pode ser usado para essa finalidade, não havendo necessidade de fazer um novo acordo nesse sentido.

Tal compensação é sempre necessário haver a discussão entre empregado e empregador, para que haja harmonia nessa relação, e que todos possam ter um regime único que agradem a todos.

No caso de haver essa compensação, se faz necessário ter acordo por escrito entre os seus empregados e empregador, com regras claras e objetivas, sem que possa deixar margem para discussões judiciais no futuro, e que não venha gerar clima de conflito no ambiente de trabalho.

É bom ressaltar que deve ter tratamento isonômico aos empregados. O que quer dizer isso? Todos os empregados devem ter os mesmos benefícios e tratamentos, ou seja, a empresa não pode discriminar e nem privilegiar os seus empregados que trabalham no mesmo departamento e realizam as mesmas funções, sob pena de incorrer em crime contra as relações de trabalho e de pagar indenizações por esse tipo de prática.

Também é bom lembrar que as horas compensadas devem ser pagas aos empregados, não sendo permitido descontos nos seus salários.

Algumas categorias profissionais já possuem acordos coletivos nesse sentido, isto é, de compensação de jornada de trabalho (banco de horas), ou nesse caso específico de jogos da Copa do Mundo.

Existem também acordos coletivos nesse sentido que regulamentam esse tipo de compensação em momento de Copa do Mundo. É bom esclarecer, que havendo convenção coletiva regulamentando essa matéria, pode haver acordo coletivo regulamentando de forma diversa, pois a legislação trabalhista permite que haja Acordo Coletivo e sobrepõe a Convenção Coletiva de Trabalho.

Esclarecido a matéria, segue o jogo, e boa sorte à nossa Seleção Brasileira.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui