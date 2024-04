Elaine Bertoldo: Por trás das criações

Da imaginação à construção, seus sonhos ganham vida

Eleita melhor arquiteta de Jaguariúna em 2023, Elaine Bertoldo, chega para deixar sua marca com excelência e paixão em seus projetos. Foi na Prefeitura de Maceió (AL) que Elaine iniciou sua carreira em 2015. Posteriormente, expandiu seus horizontes e ingressou na Evviva Bertolini, no Paraguai, uma das maiores potências do mercado de móveis planejados de alto padrão, tendo contato direto com o mercado de trabalho no exterior. A partir daí, apostou em sua própria marca, que tem como assinatura uma mistura única que une a sofisticação e elegância.

Elaine também é professora nas turmas de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFaj). Com toda a sua experiência e expertise pode melhorar a sua qualidade de vida dentro de casa.

Há alguns anos é possível notar que as pessoas têm investido mais em seus lares e feito mudanças nos ambientes, seja no quarto, sala, cozinha ou escritório. Este é um reflexo da pandemia da Covid-19, que forçou o isolamento social e fez com que as pessoas se mantivessem em casa.

Nesse momento entra Elaine, que pode dar uma solução muito bacana para os ambientes, deixando-os mais aconchegantes, práticos ou luxuosos, conforme sua necessidade. E nem sempre mexer na decoração da casa é sinônimo de grandes obras e investimentos.

“Eu trabalho realizando sonhos” Elaine bertoldo

Nesta nova era, o arquiteto é indispensável. O pensamento de que este profissional é um “luxo” cai por terra comparado aos seus benefícios. Com um arquiteto você tem economia, de tempo e dinheiro, assertividade, mobilidade e espaço de ambientes, entre diversos outros benefícios.

Elaine gosta de trabalhar com criações que ressaltam elementos minimalistas e atemporais com detalhes únicos. O contexto é sempre levado em consideração e uma de suas maiores características é pensar na funcionalidade dos ambientes de forma harmônica.

A arquiteta tem vasta experiência nacional e internacional, tendo realizado projetos de pequeno e grande porte. Este diferencial a sobressai dos demais e a coloca em um patamar elevado quando se fala na resolução de problemas do seu ambiente.

Ela é uma profissional versátil. Oferece atendimento on-line atendendo todo o Brasil e presencial em Jaguariúna e região, consultoria, reformas, projeta casas, apartamentos, loteamentos e dá continuidade a projetos, caso necessário, e atua na parte de regularização de imóveis na prefeitura.

“É mais vantajoso para mim e para o cliente iniciar o serviço de arquitetura quando se começa a construir. No caso de reformas ou adaptações, enfrentamos algumas restrições”, explica.

Porém, isto não impede a realização do trabalho. Elaine tem vasta experiência em ambas as frentes e assume diferentes missões. Conheça mais sobre seu trabalho no Instagram @arqbertoldo e solicite um bate-papo para realizar o seu ambiente planejado dos sonhos.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui