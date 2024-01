Prefeitura de Serra Negra renova colaboração com amparo social – Guarda Mirim, Lar dos Velhinhos e Lar Feliz

A Prefeitura de Serra Negra renovou as parcerias com três organizações da Sociedade Civil (OSCs) que prestam importantes serviços de assistência social a camadas específicas da população, em especial de pessoas em alguma situação de vulnerabilidade social.

No dia 10 de janeiro, o Prefeito de Serra Negra procedeu às entregas do termo de colaboração à representante do Amparo Social de Promoção Humana – Guarda Mirim, Marlene Baptistei Borges. No ano de 2024 serão repassados R$46.426,37, divididos em doze parcelas. Essa entidade mantém crianças e jovens no contraturno da educação formal, oferecendo aulas de reforço e outras atividades educacionais, além do Programa Jovem aprendiz, cujo termo de colaboração também foi renovado.

LEIA TAMBÉM:

Ano passado, o total repassado foi de R$44.291,52; a entidade recebeu R$41.600,00 em 2022, mesmo valor de 2021. Ao final deste ano, a Guarda Mirim terá recebido R$173.917,89 em quatro anos.

O Lar dos Velhinhos São Francisco foi representado pela senhora Maria Aparecida Dallari Guirelli (Pici). Essa entidade atende maiores de 60 anos, oferecendo moradia definitiva. Serão R$54.461,65 repassados em 2024. Em 2023 foram R$51.957,31 e R$48.799,96 tanto em 2022, quanto em 2021, totalizando R$204.018,88 em quatro anos.

O Lar Feliz foi representado por Paul Van Opstal. A entidade oferece abrigo a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Os repasses deste ano chegarão aos R$760.168,05. Foram R$725.212,80 ano passado e R$167.356,80 tanto em 2022, quanto em 2021. Com isso, em dezembro deste ano, o total repassado em quatro anos será de R$1.847.094,45.

Com estas três entidades, a Prefeitura de Serra Negra investe R$2.225.031,22 no bem-estar de crianças, jovens e idosos no final deste ano.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui