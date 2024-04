Circuito das Águas Paulista se destaca na feira WTM Latin America

O Consórcio Circuito das Águas Paulista (CICAP) marcou presença na Feira de Viagens e Turismo WTM Latin America, um evento de três dias que conecta a América Latina ao mundo e promove intercâmbios comerciais no setor.

A WTM Latin America recebeu mais de 30 mil profissionais da indústria de viagens entre segunda e quarta-feira (15 e 17/04), proporcionando uma oportunidade para o setor fortalecer a posição da América Latina no cenário global do turismo. O evento ocorreu no Expocenter Norte, em São Paulo. Participaram agentes em viagens aéreas e rodoviárias de todas as regiões do Brasil, além de compradores de diversos países, com destaque para a América do Sul, Europa e América do Norte.

O CICAP esteve presente no stande do Governo do Estado de São Paulo, promovendo as cidades da região com a distribuição de brindes e materiais promocionais. Além disso, o consórcio protagonizou duas ativações: uma apresentação de dança italiana, performada pela Cia de Dança Allegro, da cidade de Serra Negra; e uma capacitação, apresentada pelo presidente do Circuito das Águas Paulista, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, para mais de 100 agentes de viagens da América Latina.

O presidente do CICAP, Edson Rodrigo, destacou que “a presença da região na WTM Latin America foi importante para mostrar que as experiências únicas promovidas no Circuito das Águas Paulista têm potencial para atrair visitantes do estado, do país e de toda a América Latina”.

Antônio Henrique Corsi, gestor do CICAP, comentou que o Circuito das Águas Paulista tem ampliado sua participação em feiras. “Na última semana, estivemos na ABAV Travel SP, em Campinas; na próxima semana, iremos à Expotel, em São Paulo/SP. Apenas conseguimos marcar presença em tais eventos graças ao apoio das secretarias municipais, do trade e de guias de turismo, que contribuem sobremaneira à geração de negócios e à promoção do Circuito das Águas Paulista”.

O Cicap – Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Águas Paulista é formado pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro e busca o desenvolvimento econômico e turístico regional. O Cicap tem como sede a cidade de Lindóia e é presidido pelo prefeito de Monte Alegre do Sul, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha.

