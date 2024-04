Prefeitura de Artur Nogueira moderniza iluminação pública com lâmpadas de LED

Evento acontece neste domingo, 28, na Lagoa dos Pássaros; iniciativa integra programação de aniversário do município

O Circuito Sesc de Artes chega à Artur Nogueira no dia 28 de abril e oferece atividades culturais diversas, de forma totalmente gratuita. O evento, sediado na Lagoa dos Pássaros, integra a programação do aniversário de 75 anos do município.

De acordo com a organização, são 12 roteiros diferentes de conteúdo livre para todos os públicos. A partir das 14h, o público pode aproveitar atividades simultâneas com dança, música, artes visuais, teatro, circo, literatura, cinema e oficinas de criatividade.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Cultura & Turismo.

Atrações simultâneas



14h às 17h – A Linha (cinema de realidade virtual)

A Linha é um curta-metragem em realidade virtual brasileiro, lançado em 2019 e dirigido por Ricardo Laganaro. Foi premiado com um Leão no Festival Internacional de Cinema de Veneza e um Primetime Emmy cujos personagens receberam as vozes de Rodrigo Santoro e Simone Kliass.

14h às 17h – Bestiarius Insectus e o extraordinário mundo dos insetos imaginativos (oficina artes visuais) – Dolls Imaginarium

A partir da observação e imaginação, as crianças poderão criar sua própria coleção de insetos utilizando diversos materiais. Minúsculos, voadores ou rastejantes. Não importa, o que importa é se aventurar neste mundo criativo da entomologia artística, com Andréia Kusaba.

LEIA TAMBÉM:

14h às 17h – Construindo memórias (mediação de leitura) – Cia No Caminho do Sol

Mediação de leitura com Manoel Francisco Filho – pedagogo, escritor e contador de histórias; e Daniela Andrade Lopes Sena Francisco, pedagoga e contadora de histórias.

14h às 17h – DJ Barata

Lucas Barata é natural de Salvador, Bahia. Um DJ que acredita na estética como política e que pensa a música como veículo de reconstrução social. Passeia com tranquilidade pela história da Música Brasileira dos anos 50, 60, 70 e 80, a partir de onde atinge conexões com a Música Brasileira de hoje e com a música do mundo.

14h30 às 15h30 – Histórias de Gaveta (intervenção literária) – Cia. Teatro Incomum

A Intervenção convida o público a sair por um momento das telas do celular, respirar e abrir gavetas mágicas, cheia de histórias e que vão nos transportar para um mundo de possibilidades e brincadeiras.

Direção Artística e Concepção: Yuri de Francco; Elenco: Yuri de Francco e Caio Merseguel;

Figurinos: Yuri de Francco;

Pintura Cênica e Adereços: Julio Souza; Realização: Cia. Teatro InComum.

16h às 16h50 – Num Corre (dança) – Núcleo Iêê

A partir do encontro de ex-integrantes do Projeto Núcleo Luz das Fábricas de Cultura, o Núcleo Iêê se formou em 2015 por capoeiristas da zona leste de São Paulo. Colocando as vivências periféricas em foco, o grupo investiga a capoeira, a música e a poesia marginal.

17h às 18h – Varieté Ninguna Costilla (circo) – Cia NC

Apresentado por uma mestre de cerimônias, este espetáculo de variedades circenses se destaca pela excepcionalidade de suas performances. Protagonizadas por mulheres e gêneros dissidentes que revezam números de malabares, bambolê, acrobacias e palhaçaria, “Ninguna Costilla” desconstrói os estereótipos das apresentações, enquanto reivindica a diversidade nos palcos. Um clássico circense completamente contemporâneo.

Elenco: Adriana Techera, Vicpster, Ela – Camila Cake, Paolla Ollitsak, Rubia Neiva, Carol Rigoleto, Painé Santamaria e Puri Jaguarete. Direçao Artística: Painé Santamaria e Adriana Techera.

75 anos: Confira os próximos eventos

26/04 – Sexta-feira

Artur Nogueira Street Fest: Baile do Manzano

Horário: A partir das 20h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Artur Nogueira Street Fest: Festival de grafite, shows musicais, apresentação de dança, batalha de rima e Banda Confisco (cover do Charlie Brown Jr)

Horário: A partir das 10h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

28/04 – Domingo

Artur Nogueira Street Fest: Campeonato de Skate

Horário: 9h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

Artur Nogueira Street Fest: Shows Musicais

Horário: A partir das 17h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Miss Artur Nogueira 2024

Horário: 20h

Local: Ginásio Maurício Sia

28/04 – Domingo

Sons da Praça

Horário: A partir das 14h

Local: Centro Cultural Tom Jobim

28/04 – Domingo

Circuito Sesc de Artes

Horário: A partir das 14h

Local: Lagoa dos Pássaros

01/05 – Quarta-feira

19° Campeonato de Pesca Vardo Correa

Horário: A partir das 12h30

Local: Lagoa dos Pássaros

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui