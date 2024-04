Em Morungaba: Carreta da Mamografia promove exames gratuitos na Praça dos Italianos

Até dia 1º de junho a “Carreta da Mamografia” do programa Mulheres de Peito da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, estará disponível para realizar exames de mamografia gratuitamente na Praça dos Italianos, em Morungaba.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 12h. Será uma oportunidade para as mulheres morungabenses entre 35 e 69 anos realizarem o exame preventivo.

É necessário apresentar comprovante de residência. Mulheres entre 35 e 49 anos deverão apresentar o pedido médico do SUS, RG e cartão SUS; as mulheres com idade entre 50 e 69 anos devem levar apenas o RG e o cartão SUS; e as mulheres com mais de 70 anos devem levar o pedido médico SUS, cartão SUS e RG.

Em 2022, a Carreta da Mamografia contou com uma grande adesão e atendeu 451 mulheres de Morungaba. A iniciativa, em parceria com o Departamento de Saúde da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, tem como objetivo promover o autocuidado e o diagnóstico precoce do câncer de mama, possibilitando um tratamento mais eficaz e aumentando as chances de cura.

