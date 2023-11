A jornada de Yasmin: estudante do interior de SP aprovada em 4 universidades europeias

Escolas recebem o projeto no dia 22 de agosto

Para fomentar e difundir a literatura e o audiovisual, o projeto “Cine Literatura” será realizado gratuitamente em duas escolas públicas de Santo Antônio de Posse nesta terça-feira, 22, com sessões às 10h30 e 14h.

O projeto Cine Leitura também fará a doação de estruturas físicas de cinematecas juntamente com acervos de livros e filmes para o público infantil para instituições sem fins lucrativos e espaços culturais públicos.

A estrutura da cinemateca conta com projetor e home theater, 80 exemplares de livros de literatura infantil, com 50 títulos diferentes, 10 exemplares de livros de literatura infantil impressos em braile e 40 DVDs de títulos diferentes de filmes infantis.

Segundo dados da 5ª edição da pesquisa “Retratos da leitura no Brasil”, no sudeste apenas 42% da população é leitora. O incentivo da leitura desde a infância é importante para que o cenário da leitura no Brasil prospere.

LEIA TAMBÉM:

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “As Loucuras da Vó Grana” tem a produção da 3S Produções e apoio da Webka, com patrocínio da Croda, e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

“Oferecer às crianças um espaço lúdico e inspirador é o nosso objetivo. Nós acreditamos que a leitura é fundamental para a formação de qualquer cidadão. Portanto, estamos cumprindo a nossa missão ao motivar as crianças a estarem perto dos livros e a terem acesso à cultura”, afirma Rogério Cezar Bahú, presidente da Renovias.

Sobre a RENOVIAS: A Renovias Concessionária S/A administra rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. A malha viária da Renovias possui uma extensão de 345,6 quilômetros e liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca). O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia aos motoristas. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro.

Sobre o Ministério da Cultura: A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Essas ações são patrocinadas pela empresa Renovias. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui