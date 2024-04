Prefeitura de Artur Nogueira sela parceria com UniCesumar com desconto de até 70% para servidores públicos

Cerimônia acontece neste domingo, 28, a partir das 9h; unidade levará nome do renomado médico Dr. Henrique Scursoni Neto

A Prefeitura de Artur Nogueira, em clima de festa pelos 75 anos da cidade, entregará a novíssima Unidade Básica de Saúde (UBS) à comunidade do Residencial Nosso Sonho – bairro popularmente conhecido como “Casinhas”. A cerimônia acontece neste domingo, 28, a partir das 9h.

A inauguração deste prédio é fruto do compromisso da Prefeitura em oferecer saúde de qualidade e acessível para todos os moradores. A unidade conta com estrutura moderna e completa, incluindo consultórios médicos e odontológicos, sala de curativos, sala de vacinas, farmácia, e espaço para atividades de promoção da saúde.

LEIA TAMBÉM:

O prefeito Lucas Sia lembra que visitou o local e constatou-se a necessidade urgente de uma UBS para atender às demandas de saúde da comunidade.

“Esta UBS é um símbolo do nosso compromisso com a saúde de todos os cidadãos. É o resultado do trabalho árduo e da dedicação de muitos: servidores públicos, profissionais da saúde, vereadores, Governo do Estado e, claro, a comunidade que tanto lutou por essa conquista”, frisou.

Sia complementou que a inauguração representa mais do que a abertura de uma nova unidade de saúde: “É um compromisso renovado com o bem-estar e a dignidade da população”. disse.

Aliviará demandas

A secretária de Saúde, Angela Pulz Delgado, ressalta que a nova unidade aliviará a demanda de serviços da UBS Jardim do Lago, beneficiando não apenas os moradores do Residencial Nosso Sonho, mas também os das adjacências, como os bairros São João dos Pinheiros e Itamaraty.

“Investir em saúde é investir na qualidade de vida da população. Com essa nova UBS, estamos proporcionando aos moradores um ambiente acolhedor e moderno para cuidarem da saúde”, pontuou Angela.

A UBS está localizada na Rua Cristian Cesar Carrari, nº 80, no bairro Nosso Sonho.

Investimento

A obra, com investimento total de R$1.385.000,00, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e recursos próprios da Administração Municipal. Destaca-se também o empenho dos vereadores Melinho Tagliari e Nando Dias, que obtiveram R$500 mil por meio de emenda parlamentar do Deputado Estadual Rogério Nogueira.

Homenagem

A UBS levará o nome do Dr. Henrique Scursoni Neto, que deixou um legado de compromisso e dedicação à saúde pública. Médico formado pela Unicamp, atuou por mais de 30 anos em Artur Nogueira, Cosmópolis e no Estado do Mato Grosso do Sul. Além disso, foi médico da Usina Açucareira Ester por muitos anos.

O projeto de lei para essa homenagem, de autoria dos vereadores Melinho Tagliari e Nando Dias, foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui