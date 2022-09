Apresentação de Violino do Villa-Musical – Na noite dessa terça-feira (27), os alunos de Violino e Violoncelo do Villa-Musical realizaram uma apresentação para mostrar um pouco do trabalho desenvolvido nas aulas de música.

Ao todo, mais de 110 alunos tocaram juntos. O repertório contou com peças didáticas pensadas para o nível dos alunos e também com adaptações de peças clássicas.

Com um público de mais de 300 pessoas, e conduzidos pelo professor de Cordas, Jonathan Santos, a plateia pôde conhecer um pouco dos trabalhos de música desenvolvidos na cidade de Cosmópolis, bem como prestigiar seus familiares e amigos que se apresentavam.

LEIA TAMBÉM:

O Villa-Musical conta atualmente com 140 alunos de violino e violoncelo. Todos têm acesso gratuito à formação musical de qualidade.

Para conhecer mais sobre as atividades do Villa, acompanhe as redes oficiais e fique por dentro de tudo.

Apresentação de Violino do Villa-Musical

Apresentação de Violino do Villa-Musical

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui