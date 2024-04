ADEACAMP disputa V Copa Bebedouro de Rugby em Cadeira de Rodas

Quatro times participam do torneio na cidade do interior paulista, que começa na quarta-feira, dia 1º

Em busca da vitória, a equipe da Associação de Esportes Adaptados de Campinas (ADEACAMP) de Rugby em Cadeira de Rodas participa do primeiro torneio oficial de 2024, já com o objetivo de preparação para o Regional Paulista e a 1ª Divisão do Brasileiro. Os jogos começam no dia 1º de maio, quarta-feira, e seguem até domingo, cinco de maio. O torneio também marca a estreia de dois novos atletas da equipe em competições, Kamila Lisboa, de 19 anos, e Erick Artur de Souza, de 29, que antes de ficar tetraplégico era jogador de futebol no time base do Corinthians.

Além dos jogos serem preparatórios, o time também busca uma vitória inédita no torneio. Em 2023, quando sete equipes participaram da disputa, a ADEACAMP, conquistou o terceiro lugar. “O torneio dá início a temporada de jogos abertos e a equipe vem treinando bastante para a disputa. Foram feitos alguns ajustes táticos necessários e todos estão bem confiantes em relação ao papel que cada um precisa desempenhar”, explica o técnico Rafael Gouveia. Na edição de 2024, quatro equipes participam do evento: a ADEACAMP, de Campinas (SP); o MSB Quad, de Bebedouro (SP); o Minas Quad, de Belo Horizonte (MG); e o BSB Quad, de Brasília (DF).

Jogos

Os jogos assim, como as cerimônias de abertura e encerramento, ocorrerão no Ginásio Esportivo da ETEC Prof. Idio Zuchi, na rua Lúcio Sarti, 809, no Parque Residencial Eldorado. Vale reforçar que o torcedor não paga nada para assistir aos confrontos. Todas as equipes se enfrentam, chegando a realizar até dois jogos num dia, exigindo um grande preparo físico da equipe

Projeto Rugby em Cadeira de Rodas FASE II

O projeto propicia aos atletas toda a infraestrutura para um treinamento de excelência, contando ainda, com um quadro multidisciplinar de profissionais altamente qualificados e suas atividades desenvolvidas nas dependências da Faculdade de Educação Física da PUC-Campinas. Na Fase II, 13 atletas serão contemplados com as melhores condições de treinamento. O Rugby em Cadeira de rodas – FASE II é realizado pela ADEACAMP por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e conta com o patrocínio de empresas como a Fundação John Deere, Tetra Pak, GEA, PJ Neblina Materiais Elétricos e o apoio da Prefeitura Municipal de Campinas, garantindo as condições adequadas de recursos humanos e auxílio aos atletas e comissão técnica que participam do trabalho. A ADEACAMP também é beneficiada pelo Equipa FASE I, um projeto de Lei de Incentivo do Governo Federal, que disponibiliza recursos para compra dos equipamentos utilizados pelo time durante os treinamentos, campeonatos e cuidados com a saúde dos atletas.

Sobre a ADEACAMP:

A Associação dos Esportes Adaptados de Campinas (ADEACAMP) é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que busca propiciar a participação de pessoas com deficiência em práticas esportivas, promovendo qualidade de vida e incentivando a prática de esportes adaptados em Campinas e região. A associação, fundada em Agosto de 2008, oferece três modalidades em cadeiras de rodas, o Handebol, a Bocha e o Rugby, sendo essa última uma modalidade paralímpica. A equipe da ADEACAMP é tetracampeã brasileira na modalidade Rugby em Cadeira de Rodas e realiza os treinamentos no Ginásio da Faculdade de Educação Física da PUC-Campinas.

