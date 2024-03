Santo Antônio de Posse confirma primeira morte por dengue e RMC chega a quatro óbitos

O empreendimento de 144 unidades habitacionais beneficia cerca de 576 pessoas

Na semana passada 144 famílias puderam, enfim, comemorar o sonho da casa própria em Santo Antônio de Posse. Elas esperaram 13 anos para ter este sonho realizado.

Em cerimônia realizada com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e do ministro da Relações Institucionais, Alexandre Padilha, finalmente o Residencial Adalberto Bergo foi entregue. O evento também contou com a participação ao vivo, em vídeo, do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que estava em Magé (RJ) também fazendo a entrega de um conjunto habitacional.

O prefeito anfitrião, João Leandro Lolli, comemorou a entrega. “É um empreendimento que foi idealizado em 2012 e eu fico imaginando a angústia das pessoas que foram sorteadas e ficaram todo esse tempo aguardando pela entrega. Então, é um dia muito importante para vocês que vão, enfim, sair do aluguel, ter um endereço próprio, ter uma casa para morar e deixar para seus filhos e netos. É uma conquista para a vida toda”, vibra.

Representando os demais contemplados, Carla Gonçalves de Abreu abriu seu coração sobre este momento, ao receber as chaves da casa própria das mãos de Geraldo Alckmin. Ela ocupa a função de gari em Santo Antônio de Posse, é casada e tem quatro filhos. Segundo seu relato, o lugar onde morava com a família e pagava aluguel não tinha portas e nem janelas. “‘Tá’ aqui nesse lugar lindo, num lugar tão lindo do jeito que tá esse predinho é surreal. Pra mim aqui é uma mansão. Vou começar uma nova vida”.

“A gente que paga aluguel não consegue nem encher o armário por conta do aluguel. É muito difícil pagar aluguel. Só quem paga sabe o que é passa por isso” Carla Gonçalves de Abreu

Há cerca de 30 anos o município entregou 100 moradias populares do CDHU. Desde então, nenhuma outra entrega fora realizada. Na época, o prefeito que fez a entrega das moradias foi Adalberto Bergo. “Neste momento eu era vereador e tive a oportunidade, como hoje, de estar entregando as moradias. Por isso, muito bem lembrado o nome deste Residencial “Adalberto Bergo” que foi o último prefeito a entregar moradias populares aqui na cidade. Muito justa a escolha”, homenageia João Lolli.

O condomínio está localizado no bairro Monte Santo. Tem salão de festas, área de lazer, portaria e oferece dignidade para as 144 famílias contempladas pelo programa há 13 anos. Com investimento de R$15,2 milhões, os apartamentos estão próximos a creches, escolas, postos de saúde e de segurança.

“Agradeço ao presidente Lula por ter criado o MCMV e agora ter feito esta retomada. Um programa que funciona, que entrega casas para os que precisam em todo o território nacional”, finaliza o prefeito.

Entregas

No mesmo dia aconteceu simultaneamente a entrega quatro conjuntos habitacionais, sendo em Santo Antônio de Posse (SP), Euclides da Cunha (BA), Magé (RJ) e Paracatú (MG). Ao todo, 1.328 famílias passaram a contar com a casa própria. Elas receberam as chaves dos imóveis, construídos com recursos federais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

O vice-presidente Geraldo Alckmin lamentou os muitos empreendimentos com as construções paradas espalhados pelo Brasil, mas garantiu que todas estão sendo retomadas. “Então, não tem obra para que o governo federal não vá retomar”, garante.

Já o vice-presidente de Governo da Caixa Econômica Federal, Marcelo Bonfim, destacou a retomada do programa no Brasil. “O Programa MCMV já entregou, na sua história, mais de 7 milhões de moradias desde quando ele nasceu. O programa, que estava paralisado, tinha mais de 80 mil unidades com obras paradas, e já foram retomadas mais de 35 mil unidades habitacionais. Um pedido especial: não venda sua moradia. Não faça isso”.

